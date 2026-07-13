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13 июля 2026 в 15:40

Психолог ответила, к чему приводят нездоровые отношения

Психолог Кардиакос: в нездоровых отношениях пропадает доверие к себе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В нездоровых отношениях человек может перестать доверять самому себе, рассказала «Радио 1» семейный психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что в таких взаимоотношениях может быть много насмешек, упреков и обесценивания.

Это защитная реакция, уводящая вас дальше от своих чувств. Любое обесценивание выбивает почву из‑под ног. После очередной колкой фразы или унижения появляется чувство полной беспомощности: «Я как безоружная, не понимаю, что делать, какие у меня вообще есть варианты». Это происходит из-за того, что мы, доверяя близкому человеку, переносим на него часть внутренней самооценки и в период отвержения чувствуем ее снижение, — рассказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что в таких отношениях человек часто начинает сомневаться в своей адекватности — мысль «мне больно» сменяется вопросом «может, я преувеличиваю?». По ее словам, психика способна жить в давлении и подстраиваться на протяжении долгого времени.

Ранее психолог Ольга Романив рассказала, что скорое признание в любви на втором свидании и предложение съехаться на третьем являются одними из ключевых признаков абьюзивных отношений. По ее словам, такая спешка является не романтикой, а техникой love bombing, необходимой для усыпления критического мышления жертвы.

Общество
психологи
абьюз
отношения
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