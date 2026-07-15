Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 15 июля

За последние сутки в направлении Московского региона было выпущено 340 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. Большую часть из них удалось нейтрализовать средствами противовоздушной обороны на дальних подступах к городу.

«Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил Собянин.

По словам градоначальника, система противовоздушной обороны сработала эффективно, не допустив прорыва. Ситуация в данный момент находится под полным контролем военных и городских властей. Все службы города продолжают работать в штатном режиме.

Также российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 252 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России. Воздушные цели поражались над несколькими регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В оборонном ведомстве уточнили, что уничтожение дронов происходило в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской и Ростовской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и Республикой Адыгея. Кроме того, цели поражались над акваториями Азовского и Черного морей.

Женщина получила осколочные ранения пальцев руки при атаке украинского FPV-дрона на частный дом в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщает оперштаб региона в МАКСе. В результате инцидента в доме началось возгорание крыши, которое удалось потушить.

«В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный дом. Женщину с осколочными ранениями пальцев руки бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано», — сообщил оперштаб.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Часть Севастополя осталась без электроснабжения после масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, сообщил глава региона Михаил Развожаев в мессенджере МАКС. По его словам, на поврежденных объектах введен особый режим.

«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений», — написал Развожаев.

Глава города отметил, что целью удара, по его мнению, было нарушение привычной жизни горожан и создание паники. Он добавил, что будет информировать жителей о дальнейшем развитии ситуации.

Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. С начала суток на подлете к Москве были уничтожены уже 33 дрона.

«Уничтожены еще два БПЛА, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Также восемь человек, среди которых есть ребенок, погибли в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Еще 10 мирных жителей получили ранения.

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