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14 июля 2026 в 13:26

Психолог объяснила, почему женщины и мужчины по-разному проживают кризис

Психолог Сальникова: мужчины чаще женщин становятся жертвами социальной гонки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчины и женщины переживают кризис по-разному из-за того, что первые чаще становятся жертвами социальной гонки, предупредила клинический психолог Дарья Сальникова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что даже желание завести детей у мужчин чаще связано именно с окружением.

Мужчины — жертвы социальной гонки. В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что мужчина в 30 лет ощущает себя «неудачником» только потому, что не купил квартиру или не открыл бизнес, хотя объективно он находится в начале карьерного пути. И здесь все дело в природе мужской мотивации. Сильный пол — более социальные существа, то есть у них появляется желание завести детей только с точки зрения социальных моментов: когда у знакомых, друзей появляются дети, и они находятся среди них. Или успех — это стереотипно дом, квартира, машина, дети, — пояснила психолог.

Она подчеркнула, что женщины сталкиваются с биологическим фактором. По словам Сальниковой, при рождении детей у женщины нет ресурса на кризис, но после этого она сталкивается с вопросами, чего достигла, кроме материнства.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова заявила, что злость — одна из базовых эмоций, поэтому родители должны учить детей правильно проживать ее, а не запрещать. По ее словам, впервые дети испытывают подобные чувства в двухлетнем возрасте.

Общество
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