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14 июля 2026 в 14:30

Москва обвинила Вашингтон в нарушении меморандума из-за атак на Иран

Лавров назвал удары по Ирану нарушением меморандума с США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Возобновление военных ударов по Ирану расценивается Москвой как нарушение ранее согласованного меморандума между Тегераном и Вашингтоном, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Чада Абдулайе Сабре Фадулом. Он также отметил, что подобные действия наносят ущерб гражданской инфраструктуре стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, передает пресс-служба ведомства.

Мы рассматриваем как нарушение меморандума, и здесь даже много комментировать не приходится. Это печально, потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданские объекты в странах Совета сотрудничества арабских государств [Персидского] залива. Это ни к чему хорошему не ведет, — отметил Лавров.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не позволит превратить Ормузский пролив в зону, которая будет угрожать национальной безопасности страны. По словам дипломата, высказывания США о военном сопровождении судов свидетельствуют о стремлении Вашингтона сохранить нестабильность в регионе.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей. Американские военные подтвердили готовность гарантировать свободу судоходства в акватории.

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