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14 июля 2026 в 09:51

В МИД раскрыли правду о «выездных визах» для россиян

МИД России опроверг сообщения о введении выездных виз для граждан

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Сообщения о введении «выездных виз» для граждан России являются ложью от начала и до конца, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. В дипломатическом ведомстве уточнили, что подобные публикации направлены на создание искусственной паники.

Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о «выездных визах». <...> Это ложь от начала и до конца, состряпанная лишь с целью создания искусственной паники. <...> МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 годах, — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что право граждан на свободный выезд за пределы страны закреплено частью 2 статьи 27 Конституции России. В ведомстве также отметили, что консульские и визовые вопросы регулируются законодательством, а о значимых изменениях сообщается на официальных ресурсах МИД и Консульского департамента.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что сообщения СМИ о якобы ведущейся в МИД РФ разработке закона о введении выездных виз для россиян не соответствуют действительности. Она назвала курсирующую информацию ахинеей.

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