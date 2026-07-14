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14 июля 2026 в 15:05

19-летний миллионер оставил родителей без наследства

В Китае 19-летний миллионер отказался вносить родителей в завещание

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Китае 19-летний миллионер оставил без наследства собственных родителей, сообщает Mothership. Уточняется, что парень решил составить завещание из-за занятий экстремальными видами спорта, однако вносить родителей в документ он не стал.

Юноша по фамилии Ли из Шанхая владеет квартирой и многомиллионным состоянием. Его общая сумма составляет 20 млн юаней (225,8 млн рублей), причем все это — подарки родителей.

Свою позицию юноша объяснил тем, что после развода родители уделяли ему мало внимания и практически не общались. Также парень не хотел, чтобы наследство переходило новым избранниками его матери и отца.

Ранее житель Чехии стал миллионером, выиграв €120 млн в лотерею (10 трлн рублей). По закону организатор лотерее должен перевести деньги на счет победителя в течение 60 дней, однако 15% суммы от выигрыша остаются в пользу налога.

До этого мужчина из Великобритании выиграл в лотерею 1 млн фунтов стерлингов (108 млн рублей) благодаря блокноту покойного отца. Из-за смерти отца, мужчина начал участвовать в лотереях и выбирать цифры из отцовского блокнота.

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