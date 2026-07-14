Путину вручили уникальный подарок от якутских ветеранов

Глава Республики Якутия Айсен Николаев подарил президенту России Владимиру Путину во время встречи с ним якутский нож от местных бойцов СВО. На нем выгравировали надпись «Верховному главнокомандующему от воинов-якутян». Запись встречи опубликовали на официальном канале Кремля на платформе Rutube.

Владимир Владимирович, вот как раз от имени воинов-якутян — якутский нож. Они попросили передать, в том числе Андрей Григорьев, которого вы знаете. Там написали: «Верховному главнокомандующему от воинов-якутян». Настоящий якутский нож, — заявил Николаев.

Он добавил, что чуть ранее встречался с бойцами СВО. По его словам, они просили передать президенту большой привет и сказали о том, что они обязательно победят. Путин также передал им привет. Он также отметил, что якутские солдаты — настоящие бойцы. Глава России также поблагодарил якутян за подарок.

Ранее Путин пошутил, что в Якутии нет жуликов, потому что там холодно. Так он среагировал на заявление Николаева о том, что в республике бизнес ведется по-настоящему.