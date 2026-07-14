Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 14:58

Путину вручили уникальный подарок от якутских ветеранов

Глава Якутии Николаев подарил Путину якутский нож от ветеранов СВО

Владимиру Путин c главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым Владимиру Путин c главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Республики Якутия Айсен Николаев подарил президенту России Владимиру Путину во время встречи с ним якутский нож от местных бойцов СВО. На нем выгравировали надпись «Верховному главнокомандующему от воинов-якутян». Запись встречи опубликовали на официальном канале Кремля на платформе Rutube.

Владимир Владимирович, вот как раз от имени воинов-якутян — якутский нож. Они попросили передать, в том числе Андрей Григорьев, которого вы знаете. Там написали: «Верховному главнокомандующему от воинов-якутян». Настоящий якутский нож, — заявил Николаев.

Он добавил, что чуть ранее встречался с бойцами СВО. По его словам, они просили передать президенту большой привет и сказали о том, что они обязательно победят. Путин также передал им привет. Он также отметил, что якутские солдаты — настоящие бойцы. Глава России также поблагодарил якутян за подарок.

Ранее Путин пошутил, что в Якутии нет жуликов, потому что там холодно. Так он среагировал на заявление Николаева о том, что в республике бизнес ведется по-настоящему.

Власть
Владимир Путин
Айсен Николаев
ножи
ветераны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали размер зарплаты, который должен устроить россиян
Озвучено во сколько обойдется сбор США с грузов в Ормузе
Экономист рассказал, как изменились стандарты российского образования
«Никаких привилегий»: чиновников оставили без привилегий на заправках
Нутрициолог перечислила продукты, приводящие к отекам летом
Путин объяснил укрепление рубля
«Позор без названия»: французы ополчились против Макрона из-за парада
Гендиректор УК предстанет перед судом за падение наледи на жителя Мурманска
Суд начал рассмотрение дела участников «Артподготовки» о подготовке теракта
Технолог дала совет, как определить натуральный крыжовник
Россиянам рассказали, почему люди сравнивают себя с другими
Бойцы ВС России оставили ВСУ без важного логистического центра
Польша подняла истребители из-за российского самолета
ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов
Работодатели в России изменили принципы найма новых сотрудников
Российские БПЛА поразили два судна у порта Черноморск
Покупка питбайка ребенку обернулась уголовным делом для отца
Правительство Украины ушло в отставку
Заявившая о беременности от Иракли модель вышла на связь
Пенсионерка за рулем иномарки сбила 10-летнего велосипедиста на переходе
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.