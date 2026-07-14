Путин раскрыл стоимость строительства моста через Лену Путин: строительство моста через Лену в Якутии обойдется в 170 млрд рублей

Строительство моста через реку Лена в Якутии обойдется примерно в 170 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой региона Айсеном Николаевым в Кремле. Руководитель республики доложил президенту о ходе работ по возведению переправы. Запись встречи доступна на RuTube.

Свыше 170 млрд будет стоить. <...> Общий объем где-то свыше 170 [млрд], — заявил российский лидер.

Ранее на сайте Кремля опубликовали документ, согласно которому Путин утвердил список поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Ряд распоряжений адресован правительству Российской Федерации.

Кроме того, Путин заявил, что ведется работа над созданием системы снабжения Крыма топливом, которую противнику будет крайне сложно поразить. По словам президента, ситуация с обеспечением горючим в стране будет улучшаться.

Также российский лидер принял в Кремле временно исполняющего обязанности главы Южной Осетии Марата Камболова. Глава государства выразил уверенность, что управленческий опыт собеседника позволит эффективно ставить и решать задачи по развитию региона.