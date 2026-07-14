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14 июля 2026 в 14:19

Путин шуткой объяснил отсутствие жуликов в Якутии

Путин пошутил о замерзших в Якутии жуликах во время встречи с главой республики

Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин посмеялся и сопроводил шуткой слова главы Якутии Айсена Николаева об отсутствии в регионе жуликов. Они обсуждали корпоративные демографические меры, передает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи Путин отметил важность стимулирования предпринимательства в республике. В ответ на это Николаев заявил, что бизнес в Якутии ведется по-настоящему. По его словам, жулики у них не выживают.

Холодно, — ответил со смехом президент России.

Николаев посмеялся с шутки Путина. Он также добавил, что власти Якутии продолжат выполнять программу демографии.

Ранее президент России поручил внести поправки в налоговое законодательство. По ним малый бизнес сохраняет на упрощенной системе налогообложения порог доходов в 20 млн рублей, после превышения которого нужно заплатить НДС. Поручение дано по итогам Петербургского международного экономического форума. Принятие изменений в законодательство должно быть обеспечено правительством и Госдумой до 1 августа.

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