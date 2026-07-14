День рождения принес мужчине уголовное дело

Мужчина в поселке Старотеряево праздновал день рождения, в ходе которого забил свою 55-летную знакомую до смерти, сообщили в канале Главного следственного управления СК России по Московской области. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По данным следствия, 32-летний подозреваемый праздновал день рождения в кругу знакомых на даче. Будучи выпившим, он пять раз ударил кулаками по лицу и голове жертвы. Женщина скончалась от полученных травм.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и собрали улики. Силовики назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи ходатайствуют об его аресте.

Ранее стало известно, что мать-детоубийца из Ачинска накануне своей пропажи из города праздновала день рождения. После этого она забрала с собой свою пятилетнюю дочку и задушила ее. Жещина оставила ее тело в месте, где ее можно было похоронить и автостопом добралась до Новосибирска. Полиция нашла ее там и задержала. Арестованная созналась в убийстве.