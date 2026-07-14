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14 июля 2026 в 14:43

На Украине решили отменить «уголовку» за порнографию

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о легализации порнографии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности за изготовление и распространение порнографической продукции. За документ проголосовал 231 депутат, против выступили восемь, еще 55 парламентариев воздержались, трансляция велась на сайте Рады.

Верховная рада также проголосовала за продление всеобщей мобилизации на Украине. Режим будет действовать с 2 августа еще 90 дней. В общей сложности решение поддержали 311 депутатов.

Ранее стало известно, что уголовное дело о распространении порнографических материалов в отношении блогерши Дианы Шурыгиной (Шляниной) возбудили из-за публикации интимных фотографий и видеозаписей в Telegram-канале. По информации источника, Шурыгина являлась администратором этого канала. При этом уточняется, что в итоге девушка она может стать потерпевшей по этому делу.

Между тем сообщалось, что в Москве задержали 54-летнего мужчину, который на протяжении трех лет после расставания преследовал бывшую возлюбленную и отправлял ее сыну интимные видеозаписи. Против жителя столицы возбудили уголовное дело по четырем статьям. Известно, что ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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