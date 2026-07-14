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14 июля 2026 в 14:36

Политолог ответил, почему Венгрия изъявила желание «закрыть двери перед РФ»

Политолог Перенджиев: НАТО заставляет Венгрию разорвать отношения с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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НАТО оказывает давление на Венгрию с целью разрыва ее отношений с Россией, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Так он прокомментировал слова венгерского министра обороны Ромулуса Русин-Сенди о желании «закрыть двери перед РФ». Однако, по мнению эксперта, Будапешт не будет обрывать связи с Москвой.

Россияне с венграми, несмотря на то, что Будапешт входит в НАТО, до недавнего времени — именно во времена [Виктора] Орбана (экс-премьер Венгрии. — NEWS.ru) — все равно очень хорошо общались. Считается, что страна занимает самостоятельную позицию, и в их действиях нет оголтелой русофобии. Мы не воспринимаем их как враждебное государство, хотя официально Венгрия и Словакия внесены в список недружественных как члены ЕС и НАТО. Но по факту к Венгрии отношение намного теплее. И это не осталось незамеченным со стороны Альянса, США в частности, я полагаю. Думаю, поэтому венгерский министр обороны выступил с таким заявлением [о «закрытии дверей» перед Россией]. — высказался Перенджиев.

Он отметил, что новое правительство Венгрии испытывает влияние европейцев. С другой стороны, по словам политолога, возможно, венгры стремятся улучшить отношения с Украиной, чтобы продемонстрировать Западу свою лояльность. При этом, подчеркнул эксперт, важно подчеркнуть, что слово о взаимоотношениях с Россией было предоставлено именно министру обороны.

Поручение дано военному ведомству, чтобы, видимо, показать верность НАТО и дистанцироваться от России перед коллегами по Альянсу, чтобы их не воспринимали как «белых ворон». Страна маленькая, она окружена влиятельными западными соседями. И, возможно, им приходится делать такие заявления под давлением Евросоюза. Так сказать, чтобы выжить. Однако я уверен, что Венгрия не пойдет на серьезное обострение с Россией. Может, отношения станут более прагматичными, но не кардинально враждебными. Ведь давайте не забывать, что Будапешт как зависит от ЕС в некоторых аспектах, так и во многом до сих пор от РФ, — заключил Перенджиев.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что страна планирует развивать прагматичные отношения с Россией, рассматривая ее как важную европейскую державу. По ее словам, РФ сохраняет значимость для Европы благодаря своему географическому положению, размерам, влиянию и богатой истории.

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