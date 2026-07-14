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14 июля 2026 в 15:00

Диетолог поделилась формулой употребления овощей для укрепления здоровья

Диетолог Дианова: в рационе должно быть по три вида овощей в день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Для поддержания здоровья в рационе должно быть по три разнообразных вида овощей в день, посоветовала врач-гастроэнтеролог диетолог Нурия Дианова. В беседе с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнула, что это поможет обеспечить организм бета-каротином, ликопином и флавоноидами.

Три овоща в день, разнообразных по цвету и виду, обеспечивают организм бета-каротином, ликопином и флавоноидами. Два фрукта позволяют получить витамин С, антоцианы и природные сахара, которые дают энергию без резких скачков глюкозы в крови, — поделилась Дианова.

Она уточнила, что научные исследования подтверждают пользу ежедневного включения растительной пищи в рацион. По словам диетолога, высокое потребление овощей и фруктов защищает от сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что употребление сахарозаменителей может серьезно нарушить работу микробиоты кишечника и привести к проблемам с пищеварением. По его словам, проблема касается как натуральных, так и синтетических подсластителей.

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