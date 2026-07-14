Россиянам рассказали, какие двигатели установят в новые модели Lada В Lada Azimut, Iskra и Vesta установят моторы 1.6 и 1.8 литра

Тольяттинский автопроизводитель представил атмосферные бензиновые 16‑клапанные «четверки» объемом 1,6 и 1,8 литра для Lada Azimut, Iskra и Vesta, сообщает «Авто Mail». Первым новый мотор получит кроссовер Azimut — во втором полугодии 2026 года.

Сообщается, что среди улучшений — измененная камера сгорания в поршне, доработанные противовесы на коленвалах, лучший теплоотвод от поршня и уменьшенный расход масла на угар. Двигатель объемом 1,6 литра способен «выдавать» 120 лошадиных сил. Мотор объемом 1,8 литра может показать мощность на уровне 135 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что обновленный внедорожник Lada Niva Legend встанет на конвейер 20 июля текущего года, продажи в России стартуют в конце августа. Цена автомобиля останется примерно на том же уровне, что и у текущей версии модели.