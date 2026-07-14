Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 14:54

Россиянам рассказали, какие двигатели установят в новые модели Lada

В Lada Azimut, Iskra и Vesta установят моторы 1.6 и 1.8 литра

Lada Azimut Lada Azimut Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тольяттинский автопроизводитель представил атмосферные бензиновые 16‑клапанные «четверки» объемом 1,6 и 1,8 литра для Lada Azimut, Iskra и Vesta, сообщает «Авто Mail». Первым новый мотор получит кроссовер Azimut — во втором полугодии 2026 года.

Сообщается, что среди улучшений — измененная камера сгорания в поршне, доработанные противовесы на коленвалах, лучший теплоотвод от поршня и уменьшенный расход масла на угар. Двигатель объемом 1,6 литра способен «выдавать» 120 лошадиных сил. Мотор объемом 1,8 литра может показать мощность на уровне 135 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что обновленный внедорожник Lada Niva Legend встанет на конвейер 20 июля текущего года, продажи в России стартуют в конце августа. Цена автомобиля останется примерно на том же уровне, что и у текущей версии модели.

Общество
автомобили
двигатели
моторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали размер зарплаты, который должен устроить россиян
Озвучено во сколько обойдется сбор США с грузов в Ормузе
Экономист рассказал, как изменились стандарты российского образования
«Никаких привилегий»: чиновников оставили без привилегий на заправках
Нутрициолог перечислила продукты, приводящие к отекам летом
Путин объяснил укрепление рубля
«Позор без названия»: французы ополчились против Макрона из-за парада
Гендиректор УК предстанет перед судом за падение наледи на жителя Мурманска
Суд начал рассмотрение дела участников «Артподготовки» о подготовке теракта
Технолог дала совет, как определить натуральный крыжовник
Россиянам рассказали, почему люди сравнивают себя с другими
Бойцы ВС России оставили ВСУ без важного логистического центра
Польша подняла истребители из-за российского самолета
ПВО уничтожила еще семь летевших на Москву дронов
Работодатели в России изменили принципы найма новых сотрудников
Российские БПЛА поразили два судна у порта Черноморск
Покупка питбайка ребенку обернулась уголовным делом для отца
Правительство Украины ушло в отставку
Заявившая о беременности от Иракли модель вышла на связь
Пенсионерка за рулем иномарки сбила 10-летнего велосипедиста на переходе
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.