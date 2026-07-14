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14 июля 2026 в 14:34

Названа дата выхода Lada Niva Legend

Обновленная Lada Niva Legend выйдет на рынок в конце августа

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Обновленный внедорожник Lada Niva Legend встанет на конвейер 20 июля текущего года, продажи в России стартуют в конце августа, сообщает «Авто Mail». Цена автомобиля останется примерно на том же уровне, что и у текущей версии модели.

Сообщается, что новый вариант автомобиля будет иметь внешние отличия от предыдущей — диски нового дизайна и выпирающий «горб» пластикового дефлектора воздухозаборника на капоте. Сейчас цены на эту модель начинаются от 1 099 000 рублей в обычном исполнении.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что сейчас у потребителей есть альтернативы новым кроссоверам «Москвич». Он отметил, что снижение цены помогло бы повысить продажи.

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