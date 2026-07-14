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14 июля 2026 в 12:38

Автоэксперт назвал причины низких продаж кроссовера «Москвич»

Автоэксперт Хайцеэр: у потребителя есть альтернатива новым кроссоверам «Москвич»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сейчас у потребителей есть альтернативы новым кроссоверам «Москвич», заявил Lenta.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он отметил, что снижение цены помогло бы повысить продажи.

Мы помним хороший прецедент, когда в 2024 году «Москвич 3» был значительно понижен в цене, и машину буквально за месяц расхватали. Но стоимость была сопоставима с Lada Vesta. Вот это был стимул, — заявил Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что сейчас потребители не готовы платить установленную сумму за «Москвич». По его словам, бренду необходима распродажа.

Ранее генеральный директор автомобильного маркетплейса Юрий Чистов рассказал, что продажи автомобилей в 2026 году сильно зависят не только от цены на модель или ее потребительских характеристик. По его словам, решающую роль оказывает то, какие кредитные условия предлагает продавец или насколько большие он дает скидки.

Общество
Москвич
автоэксперты
продажи
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