Как купить Lada и «Москвич» со скидкой и в кредит: правила и список моделей

Как купить Lada и «Москвич» со скидкой и в кредит: правила и список моделей

В 2026 году государственная программа льготного автокредитования продолжает действовать, но сузился список марок с бензиновыми моторами. Правда, одновременно с этим расширился перечень электромобилей и гибридов. Какие сейчас дают скидки при покупке российских автомобилей, как их получить и можно ли погасить льготный автокредит досрочно — в материале NEWS.ru.

Как устроена льготная программа в 2026 году

Госпрограмма льготного автокредитования действует в России с 2015 года и формально продлена до конца 2026‑го. Ее суть проста: бюджет компенсирует банку часть стоимости автомобиля, за счет чего уменьшается так называемое тело кредита и, соответственно, ежемесячный платеж покупателя.

В 2026 году ключевые параметры для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания такие:

скидка 20% от стоимости машины для врачей, учителей, инвалидов, участников СВО и членов их семей. Для жителей Дальневосточного федерального округа скидка будет 25%;

скидка 10% для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Семейный автомобиль»;

скидка до 40% для участников СВО, получивших ранение в зоне боевых действий, для покупки Lada с ручным управлением.

При этом есть важные ограничения.

Стоимость автомобиля должна быть не более 2 млн рублей. По льготному кредиту можно купить только одну машину, но, например, если в семье два врача, то они оба могут претендовать на скидку.

А еще автомобиль должен иметь высокий уровень локализации. Его рассчитывают в баллах, которые дают за те или иные операции, которые выполнены в России. Всего должно быть не менее 2500 баллов — тогда модель участвует в программе. Например, за сварку кузова дают 400 баллов, за штамповку — 200, за использование российского металла — 200 и так далее.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Но для электромобилей и последовательных гибридов правила другие. Во-первых, государство компенсирует до 35% цены, но в пределах 925 тыс. рублей. Во-вторых, нет ограничений по отношению к заемщику — то есть не обязательно иметь детей, быть врачом или работать в системе образования. В-третьих, нет лимитов по цене и по уровню локализации — главное, чтобы автомобиль был собран в России.

Еще один важный нюанс: программа льготного автокредитования работает только для новых автомобилей и только при покупке в кредит или лизинг. Покупатели подержанных машин льгот от государства не получают. А еще льготный автокредит можно погасить досрочно. То есть даже если у покупателя есть вся сумма для покупки, то он может оформить льготный автокредит, получить скидку и довольно быстро погасить кредит, чтобы не платить проценты.

Lada: Granta, Iskra, Vesta, Largus и Niva

Главный бенефициар льготной программы в 2026 году — АвтоВАЗ. Под условия подпадают практически все модели марки, за исключением удлиненного седана Aura, который стоит больше двух миллионов рублей.

Lada Granta. Это самый доступный автомобиль в России. Базовая Granta с мотором 1,6 л (90 л. с.) стоит сейчас 850 тыс. рублей без учета льготы, а с 20‑процентной скидкой по госпрограмме — от 680 тыс. рублей.

Lada Iskra. Новая модель, разместившаяся между Granta и Vesta: вариант Comfort с мотором 1,6 л (90 л. с.) и механической коробкой стоит 1 277 000 рублей, при этом по госпрограмме для льготных категорий цена снижается до 1 021 600 рублей.

Lada Vesta. Vesta 2026 модельного года с двигателем 1,6 л (106 л. с.) стоит от 1 558 000 руб., а с «автоматом» — от 1 608 000 руб. А автомобили с мотором 1,8 л и мощностью 122 л. с. в богатых комплектациях продаются примерно за 2 млн рублей. То есть при покупке машины по программе льготного автокредитования скидка будет 400 тыс.

Lada Largus. Вернувшийся на конвейер универсал Largus с мотором 1,6 л (90 л. с.) и пятиступенчатой «механикой» стоит 1 587 000 рублей; при применении госскидки для льготных категорий цена снижается до 1 269 600 рублей.

Lada Niva Legend и Niva Travel. Классические внедорожники марки в базовых версиях остаются заметно дешевле двухмиллионного потолка: Niva Legend Classic с мотором 1,7 л (83 л. с.) стоит 1 099 000 рублей до скидки и 879 200 рублей по госпрограмме, а обновленная Niva Travel с 1,8‑литровым мотором (90 л. с.) — от 1 419 000 рублей без льготы и 1 135 200 рублей для льготников.

Lada Niva Legend Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Москвич 3»

Кроссовер «Москвич 3» — это небольшой городской пятидверный кроссовер с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л. с., который сочетается с механической коробкой или вариатором.

Сейчас «Москвич 3» 2025 года выпуска в комплектации «Стандарт плюс Телематика» с механической коробкой стоит 1 952 000 рублей. А вот автомобили 2026 года с механической коробкой продаются уже за 2 040 000 рублей. Больше планки в 2 млн рублей и «Москвич 3» с вариатором (от 2 041 000 руб. за модель 2025 года выпуска).

Однако благодаря тому, что стартовая версия «Москвича» стоит меньше двух миллионов, некоторые дилеры готовы продать по программе льготного автокредитования и такие машины.

УАЗ: «Патриот», «Хантер», «Буханка» и «Профи»

Согласно прайс‑листам на автомобили 2026 модельного года, рамный внедорожник УАЗ «Патриот» с механической коробкой стоит от 1 865 600 рублей, а соплатформенный «Пикап» — от 1 891 000 рублей. Классический «Хантер» в базовом исполнении оценивается примерно в 1 672 400 рублей, спецверсия «Экспедиция» вплотную подходит к отметке 2 млн. А еще у УАЗа есть семейство СГР (которую часто называют «Буханка»).

Электромобили и гибриды: Evolute, Voyah, Amberauto и другие

Электрическая часть программы льготного автокредитования в 2026 году выглядит куда разнообразнее, чем сегмент автомобилей с традиционными моторами. Именно здесь доступна субсидия в 35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей.

В перечень Минпромторга входят сразу несколько линеек электромобилей российского производства. Марка Evolute, собираемая в Липецке, представлена как минимум пятью моделями: i-Joy, i-Sky, i-Space, i-Jet и i-Van. На каждую из них можно получить скидку от государства в 925 тыс.

Evolute Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такая же льгота действует и в отношении премиальных моделей Voyah, которые собираются на мощностях «Моторинвеста» в Липецке. А еще субсидию можно получить при покупке дорогого внедорожника Deepal G318 — это новая для России модель с гибридной силовой установкой мощностью 439 л. с., который без учета бонуса стоит 5 650 000 — 6 000 000 рублей.

Есть и более доступные модели. Например, выпускаемый в Калининграде электроседан Amberauto A5. Его розничная цена 3,4 млн рублей, но благодаря господдержке она опускается практически на миллион.

Как оформить льготный автокредит: инструкция

Процедура оформления льготного автокредита в 2026 году выглядит несложно, но имеет ряд нюансов.

Выбор машины и дилера. Сначала стоит убедиться, что нужная модель и конкретная комплектация входят в актуальный перечень Минпромторга и укладываются в ценовой лимит — особенно это важно для пограничных вариантов вроде топовых Lada или «Москвича 3». Не все дилеры согласны продавать по госпрограмме автомобили в комплектациях, которые стоят больше 2 млн рублей. Проверка своего статуса. Нужно понять, по какой линии оформляется льгота: медработник, учитель, участник СВО, человек с инвалидностью, многодетная семья или житель Дальнего Востока. От этого зависит размер скидки и набор документов. Сбор документов. В базовый пакет входят паспорт, справка о доходах, плюс документы, подтверждающие льготный статус: свидетельства о рождении детей, справка из медицинской или образовательной организации, справки из военкомата или воинской части, документы об инвалидности. Подача заявки. Заявление можно подать прямо у дилера или через интернет‑банк. Обычно заявки отправляют сразу в несколько кредитных организаций, участвующих в программе, что экономит время и повышает шансы на одобрение. Одобрение и перечисление субсидии. После того как банк принял положительное решение, деньги перечисляются напрямую банку и уменьшают тело кредита, покупатель видит уже «учтенную» скидку в графике платежей.

