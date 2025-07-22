Lada Iskra: что за модель, где купить, на чем сэкономить

Lada Iskra: что за модель, где купить, на чем сэкономить

20 июля 2025 года АвтоВАЗ начал продавать первую принципиально новую модель за многие годы — Lada Iskra. На этот автомобиль в Тольятти возлагают большие надежды, так как в будущем он должен стать самой популярной Lada. Сколько стоит машина и что собой представляет самая дорогая «Искра» более чем за 1,8 млн рублей — в материале NEWS.ru.

Почему у Lada Iskra французские корни

О принципиально новом автомобиле, который бы пришел на смену Lada Granta, на АвтоВАЗе всерьез начали размышлять еще пять лет назад. В начале двухтысячных, когда главным акционером концерна была французская компания Renault, предполагалось, что современную модель построят на платформе, которая носит кодовое обозначение CMF-B. Именно она лежит в основе Dacia Logan III (румынская марка Dacia входит в состав Renault).

Активные работы по созданию новой модели начались в 2021 году. Но после того, как в 2022-м французы покинули российский рынок и отказались от своей доли в АвтоВАЗе, российским инженерам пришлось экстренно перестраиваться. Руководство АвтоВАЗа не отказалось от проекта (тем более что у компании остались права на французскую платформу), но провело серьезные работы по импортозамещению. Из-за этого срок запуска автомобиля пришлось сдвинуть. Первый показ Iskra состоялся летом 2024 года, а сборка машин началась только в 2025-м.

По сравнению со старой Lada Granta, которая ведет свою историю еще с переднеприводных «восьмерок» и Lada Kalina, новая Iskra — это огромный шаг вперед. И в плане производственных процессов, и безопасности. В АвтоВАЗе уверяют, что «Искра» получит 4 звезды на независимых краш-тестах. Пока машина оснащена только двумя передними подушками безопасности (для сравнения: у «Весты» может быть четыре, а у современных иномарок аналогичного класса в Европе — по 6–8 подушек).

Но безопасность — это не только подушки, но и структура кузова, сминаемые зоны, высокопрочные стали и так далее. По этим показателям Iskra сильно впереди старушки «Гранты». Другая важная особенность Lada Iskra — почти полностью оцинкованный кузов. Днище машины покрыто толстым слоем антигравийного покрытия, так что в плане защиты от коррозии у «Искры» все должно быть в порядке.

Lada Iskra Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой автомобиль больше: Granta, Iskra или Vesta

«Искра» будет крупнее «Гранты». При этом по многим параметрам Lada Iskra мало в чем будет уступать более крупной Vesta. Так, Iskra в кузове седан всего на 10,7 см короче «Весты», а по ширине она и вовсе ее превосходит. Кроме того, багажник Lada Iskra больше — 500 литров против 480 у «Весты».

Но гораздо важнее размер колесной базы, то есть расстояние между передней и задней осью. Именно этот показатель влияет на простор в салоне. Цифры следующие:

Lada Granta — 2476 мм (на 127 мм меньше, чем у Iskra);

Lada Iskra — 2603 мм;

Lada Vesta — 2635 мм (на 32 мм больше, чем у Iskra).

По простору в салоне на втором ряду кресел «Искра» не сильно проигрывает «Весте». Кроме того, колесная база Iskra больше, чем у таких популярных иномарок, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Еще одно преимущество «Искры» перед иностранными моделями — это дорожный просвет в 170 мм у седанов и обычных универсалов (у конкурентов он обычно меньше). У версии Lada Iskra SW Cross дорожный просвет будет 200 мм, как у многих кроссоверов.

Lada Vesta Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двигатели и коробки передач: что получила Lada Iskra

Под капот «Искры» ставят старые по конструкции бензиновые двигатели, которые будут сочетаться не только с механикой, но и с автоматом. Никаких гибридов или электрических версий не предполагается, так как они оказались бы слишком дорогими. Варианты будут следующими:

1,6 л (90 л. с., 143 Нм) + пятиступенчатая механика;

1,6 л (106 л. с., 148 Нм) + шестиступенчатая механика;

1,6 л (106 л. с., 148 Нм) + автомат.

Роль автомата будет выполнять китайский вариатор фирмы WLY, который ставят на «Весту». «Искра» будет весьма неторопливой машиной по современным меркам. С места она будет разгоняться до 100 км/ч почти за 14 секунд.

Динамические характеристики Lada Iskra

Iskra (90 сил + 5 МКПП) Iskra (106 сил + 6 МКПП) Iskra (106 сил + вариатор) Разгон 0–100 км/ч © 13,3 12,3 13,8 Максимальная скорость (км/ч) 170 175 168 Расход топлива (л/100 км) 7,4 7,8 7,2

Lada Iskra Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько стоит «Искра»

Стартовая цена автомобиля — 1 млн 249 тыс. руб. за седан в комплектации Comfort с мотором 1,6 (90 л. с.) и механикой. Но такая машина откровенно бедная — у нее нет даже кондиционера.

Стоимость Iskra с «кондеем» составляет 1 млн 319 тыс. рублей. Это тоже скромная модель. Лишь третья комплектация Enjoy предоставляет многие привычные навороты иномарок: мультимедийную систему с большим 8-дюймовым экраном и сервисами «Яндекса», круиз-контроль, легкосплавные диски, обогрев форсунок омывателя, электропривод наружных зеркал, а также регулируемую по высоте и по вылету рулевую колонку. Цена таких седанов с двигателем мощностью 90 л. с. и механикой — 1 млн 439 тыс. рублей. С автоматом и мотором на 106 сил — 1 млн 589 тыс.

Самая дорогая Lada Iskra SW Cross — что это за автомобиль

На вершине модельной линейки семейства «Искры» стоит версия Iskra SW Cross в комплектации Techno с двигателем на 106 сил и вариатором. Ее стоимость составляет 1 млн 799 тыс. рублей. Если добавить цвет металлик, то она вырастет до 1 млн 819 тыс. (доплачивать придется за оранжевый, синий, бордовый, коричневый, серебристый или серый цвет. Бесплатные оттенки — белый и черный).

Главное отличие версии Cross — это увеличенный до 200 мм дорожный просвет, пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше. Кроме того, Iskra SW Cross оснащается 16-дюймовыми легкосплавными дисками. У обычного универсала они 15-дюймовые.

Кросс-универсал стоимостью 1,8 млн рублей (привод у модели только передний, полного нет и не будет) оснащается задними парктрониками, подогревом всех сидений, руля и ветрового стекла. У машины есть камера заднего вида и противотуманные фары с подсветкой поворотов. Еще из приятного: две розетки USB для пассажиров второго ряда, усиленная тонировка задних стекол, а также телематическая система Lada Connect, благодаря которой двигатель можно запускать дистанционно.

Lada Iskra SW Cross Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где можно купить Lada Iskra

АвтоВАЗ пока выпускает Lada Iskra в небольших количествах. Первое время машины будут продавать только в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. «Искра» «приедет» в другие города через несколько недель.

Скорее всего, в первые месяцы продаж машины будут поступать к дилерам в основном в богатых комплектациях. Это традиционная практика для всех автопроизводителей. Базовые версии придется заказывать и ждать.

Как можно сэкономить при покупке Lada Iskra

Iskra имеет высокий процент локализации. Это означает, что новая модель должна войти в программу льготного автокредитования. Покупатели смогут получить субсидию от государства при покупке машины в кредит:

— скидка 10% доступна покупателям с двумя и более детьми;

— скидка 20% (для жителей Дальнего Востока — 25%) для медработников, сотрудников сферы образования, участников СВО и членов их семей, а также для граждан с инвалидностью.

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