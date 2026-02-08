Lada бросит вызов быстрым иномаркам: вот что такое Vesta Sport

В скором времени АвтоВАЗ начнет продажу своей самой эмоциональной модели, которой не было в гамме компании целых четыре года, — Lada Vesta Sport. Ее главные характеристики — форсированный двигатель объемом 1,8 л, новая шестиступенчатая механическая коробка передач и серьезно доработанное шасси. Чем еще будет отличаться спортивная «Веста» от других машин Lada, сколько будет стоить и с кем станет соперничать — в материале NEWS.ru.

Факт 1. Vesta Sport возвращается после долгой паузы

Lada Vesta Sport появилась в продаже в 2019 году. Под капотом автомобиля стоял 1,8‑литровый атмосферный мотор ВАЗ‑21179 на 145 л. с. и пятиступенчатая механическая коробка, которую выпускала компания Renault. У машины были усиленные тормоза и заниженная подвеска. Тогда эту Lada считали самой мощной. Но после того как Renault покинула Россию, пропали коробки передач. Поставить стандартную трансмиссию от обычных Vesta было невозможно — они не переваривают большой крутящий момент мощного двигателя и просто ломались бы.

Однако недавно в АвтоВАЗе начали ставить на автомобили новую, шестиступенчатую «механику». Сначала ее получили обычные Vesta, теперь она достанется и Vesta Sport.

Точная дата старта продаж пока неизвестна. По прогнозу NEWS.ru, они запланированы на конец весны 2026 года. Машина появится на российском рынке в начале летнего сезона, когда спрос на спортивные машины максимальный.

Автомобиль Lada Vesta Sport Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Факт 2. Lada Vesta Sport — не только седан

Серьезное отличие Lada Vesta Sport 2026 года от модели, которую делали раньше, — появление еще одного кузова. Если дорестайлинговый «Спорт» выпускали только как седан, то сейчас готовят сразу два варианта: в продажу также поступит универсал Vesta SW Sport.

Последняя версия станет очень интересным предложением на рынке. Сейчас в России ни одна компания не предлагает «горячие» универсалы.

Факт 3. У Lada Vesta Sport будет мотор мощностью 145 лошадиных сил

Под капотом Vesta Sport 2026 года останется 1,8-литровый атмосферный бензиновый двигатель. Мотор такого же объема ставят на стандартные «Весты», но он развивает 122 л. с. мощности и 170 Нм крутящего момента. Такие автомобили оснащаются вариатором или шестиступенчатой «механикой».

Мотор Vesta Sport будет серьезно модернизирован — его мощность составит 145 л. с. Крутящий момент вырастет до 184 Нм.

С места до сотни Vesta Sport будет разгоняться быстрее чем за 10 секунд, а максимальная скорость составит 192 км/ч.

Факт 4. На Lada Vesta Sport стоит китайская шестиступенчатая «механика» WLY

Одна из ключевых причин, по которой предыдущую Vesta Sport сняли с производства, — исчезновение пятиступенчатой механической коробки Renault JR5. На новой модели стоит шестиступенчатая «механика» от китайской компании WLY. Эта коробка рассчитана на передачу до 220 Нм крутящего момента, то есть с большим запасом перекрывает 184 Нм, которые ожидаются у форсированного двигателя объемом 1,8 л.

​Пока неизвестно, будет ли Vesta Sport оснащена автоматической коробкой передач. «Горячие» автомобили чаще всего покупают с «механикой».

Салон автомобиля Lada Vesta Sport Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Факт 5. У Lada Vesta Sport будут усиленные тормоза и спортивная подвеска

Спортивная подвеска — еще одно серьезное отличие Vesta Sport от других машин. Если у обычных Vesta дорожный просвет равен 171–186 мм в зависимости от версии, то у «Спорта» он составит 158 мм.

Кроме того, автомобиль получит новые амортизаторы, жесткие пружины и усиленные тормоза. Также у Lada Vesta Sport будут «мягкие» 17-дюймовые шины — они быстрее изнашиваются, зато лучше цепляются за дорогу. Колесные диски новой модели — полностью черные или двухцветные.

Vesta Sport выделяется среди стандартных машин эксклюзивными бамперами и аэродинамическим обвесом, черной решеткой радиатора и раздвоенными патрубками выхлопной системы.

Факт 6. Уровень Techno и спортивные акценты Lada Vesta Sport

По оснащению Vesta Sport будет похожа на обычную «Весту» в комплектации Techno. При этом «Спорт» получит все обновления, которые стали недавно появляться у других моделей Lada: бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, а также новая мультимедийная система EnjoY с вертикальным экраном и интеграцией сервисов «Сбера». Однако двухзонного климат-контроля, видимо, не будет — лишь кондиционер.

Отличительной чертой Vesta Sport станут спортивные кресла с комбинированной обивкой из искусственной кожи и с развитой боковой поддержкой. Похожие уже ставят на спортивную «Ниву». Руль и чехол рычага коробки передач получат красную прострочку, на педалях установят алюминиевые накладки, а на приборной панели появится графика цифровых приборов для версии Sport.

Факт 7. Lada Vesta Sport будет дорого стоить

Самый больной вопрос — стоимость новой модели. АвтоВАЗ пока держит интригу, и все оценки базируются на сопоставлении с действующими ценами на «подогретую» версию Vesta Sportline, которая оснащена мотором объемом 1,6 л мощностью 118 л. с. Стоимость моделей составляет от 2 325 000 рублей за машину в кузове седан и до 2 525 000 за универсал в версии Black с черными литыми дисками.

Презентация автомобиля Lada Azimut на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Можно предположить, что самая мощная серийная Lada будет стоить около 2,6–2,8 млн рублей. Это будет самая дорогая Lada в истории. По крайней мере, до того момента, пока не начнутся продажи кроссовера Lada Azimut, который может занять это место.

В данном ценовом коридоре у Vesta Sport нет прямых соперников. Китайские седаны стоимостью до 3 млн рублей имеют менее мощные двигатели и в целом ориентированы больше на комфорт, чем на динамику и управляемость. То же самое можно сказать о кроссоверах — по цене Lada Vesta Sport продаются Belgee X50, Haval Jolion, Tenet T4 и другие модели. Но ни один из них не сможет дать опытному водителю того удовольствия от вождения, как Vesta Sport.

Однако если смотреть на автомобили с пробегом, то ситуация меняется. Вместо Vesta Sport можно найти такие модели, как Mini John Cooper Works с мотором мощностью 231 л. с., Mazda 3 с двигателем объемом 2,5 л (184 л. с.), Volkswagen Golf GTI (230 или 245 л. с.), Hyundai i30 N (249 л. с.), а также Fiat 500 Abarth (180 л. с.). Как правило, это пятилетние — семилетние машины с пробегом до 100 тыс. километров.

