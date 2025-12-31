Внезапные зимние штрафы: что надо знать о скрытых ловушках на дороге

Зимой каждая поездка становится испытанием для водителя. Снег, лед, грязь и морозы создают идеальные условия для штрафов. Многие нарушения, за которые в теплый сезон можно избежать наказания, в зимнее время могут обернуться крупными суммами. О чем нужно помнить водителям, могут ли их оштрафовать, если из-за снега не видно разметки, — в материале NEWS.ru.

Штраф за разметку

Один из самых коварных зимних штрафов — это наказание за нарушение разметки, которая скрыта под слоем снега и грязи. Водитель не хочет ничего нарушать — он не видит разметку и может случайно пересечь, например, двойную сплошную или повернуть не с того ряда. При этом камеры на дорогах исправно присылают штрафы.

Их размер зависит от нарушения. Если водитель повернул не с того ряда, то ему придется заплатить 750 рублей. Если он пересек сплошную и оказался на полосе встречного движения, то размер штрафа составит 7500. Согласно ст. 12.15 КоАП, можно остаться без прав на 4–6 месяцев (или на год, если нарушение будет повторным).

Но должны ли камеры и инспекторы ГИБДД наказывать водителей, если дороги покрыты снегом? С одной стороны, если разметки не видно, то штрафов быть не должно. Иногда в снегопады автовладельцев не наказывают. Но есть и обратная сторона медали — согласно правилам, если на дороге нет разметки (или ее не видно), то нужно смотреть на знаки. Они имеют приоритет над разметкой.

Если есть табличка «Движение по полосам» и знаки, запрещающие обгон или поворот, то даже снег на дороге не спасет водителя от наказания.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

​Если отсутствие видимой разметки стало причиной ДТП, вы можете привлечь к ответственности дорожные службы. Тем не менее нужно будет доказать, что авария произошла в результате их ненадлежащих действий и дорога не была убрана вовремя.

Штраф за катание на «ватрушке» или тюбинге

Некоторые водители считают, что они создают праздник, когда привязывают «ватрушку» к автомобилю и везут на ней детей. Тем не менее это очень опасно.

Если инспектор ГИБДД остановит автовладельца с привязанной к машине «ватрушкой», на которой едет человек, то выпишет ему штраф в размере 1000 рублей по статье 12.23 КоАП (перевозка людей вне кабины автомобиля). Однако штрафы — это не самое страшное. Если в результате такого развлечения произойдет несчастный случай и человек погибнет, то водителю грозит уголовная ответственность.

Когда машина резко тормозит или совершает маневр, «ватрушка» может перевернуться, сбросить человека на асфальт или в сторону — прямо под колеса проезжающих автомобилей.

Штраф за выезд на лед озера

Движение по льду всегда несет в себе огромный риск. Согласно ПДД, выезд на лед запрещен, если нет разрешающих знаков.

За это нарушение можно получить приличный штраф по ч. 1 ст. 8.42 КоАП «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности». Наказание составляет 3000–4500 рублей для физических лиц, 8–12 тыс. для должностных лиц и 200–400 тыс. для организаций.

На крупных водоемах даже в сильные холода лед не везде имеет одинаковую толщину, и могут быть промоины.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

​Штраф за летнюю резину

С 1 декабря по 28 февраля водителям легковых автомобилей нельзя ездить по дорогам России на летних покрышках. Это требование касается всех регионов страны, в том числе южных.

Штраф за езду зимой на шинах не по сезону составляет 500 рублей. При этом водителю может быть выписано предписание об устранении нарушения. Если автовладелец не выполнит требование инспектора ГИБДД о смене резины, то при повторной остановке он может получить штраф в размере 2000–4000 рублей или даже 15 суток ареста. ​

Остаточная глубина протектора летних шин может быть 1,6 мм, а зимних — минимум 4 мм. Если она меньше, то нужно покупать новые покрышки.

Штраф за грязные и нечитаемые номера

Когда идет снег, номера могут быстро испачкаться, особенно при движении по загородной трассе. Согласно ПДД, номера на машине должны быть чистыми. Нечитаемым считается номер, если с расстояния 20 метров нельзя разглядеть как минимум одну цифру или букву заднего номера ночью и как минимум одну цифру или букву переднего или заднего номера днем.

В ночное время чистым должен быть задний номер, а в дневное еще и передний. В противном случае водитель может получить штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Если инспектор ГИБДД установит, что вы намеренно испачкали номера грязью или приклеили на него лист или бумажку, то наказание будет значительно строже. Он расценит это как «управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть». В этом случае водителю грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на 1–3 месяца.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штраф за парковку на газоне

Если газон занесен снегом, то за парковку на нем можно получить большой штраф. Его размер зависит от региона. В Москве за парковку на газоне водитель должен заплатить 5000 рублей. Штраф для должностных лиц составляет 30 тыс., а для юридических — 300 тыс.

​​Читайте также:

Сколько стоит доехать до Сочи на Новый год по платной трассе М-4 «Дон»

Вертолет в багажнике: как устроены летающие автомобили из Китая, цена в РФ

Lada Iskra: что за модель, где купить, на чем сэкономить

Как правильно заполнить европротокол при ДТП, когда обязательно вызвать ГАИ