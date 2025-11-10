Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить

Шины нужно менять на зимние уже сейчас: что важно помнить, как сэкономить

У водителей, которые живут в европейской части России, осталось всего несколько дней (или даже часов), чтобы поменять летние шины на зимние. Уже в середине ноября синоптики обещают приход в Москву, Санкт-Петербург и другие города настоящей зимы с минусовой температурой и снегом. Почему важно успеть сменить шины до первого снегопада и какие покрышки лучше выбрать — в материале NEWS.ru.

Когда в европейской части РФ наступит зима

По прогнозам синоптиков, зима придет в Москву в ближайшие дни. «Среднесуточная температура будет уже со знаком минус, а это не что иное, как признак наступления метеорологической зимы. Сначала в прогнозах мы указывали по расчетам, что снег будет выпадать 12–14 ноября. Теперь эти даты переносятся на 15–17 ноября», — рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

При этом если в европейской части России снег только ожидается, то в большинстве других регионов зима уже давно наступила. И там водители наверняка успели переобуть автомобили. «Сейчас уже 75–80% территории страны покрыто снегом. Это весь Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа и восточная часть Северо-Западного», — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Почему шины надо обязательно менять

Несмотря на все предупреждения, ежегодно многие водители не успевают поменять вовремя шины с летних на зимние. В результате после выпадения первого снега или заморозков на дорогах происходит множество аварий. Не зря этот период в народе называется «днем жестянщика». Иногда в день первого сильного снегопада в Москве количество аварий увеличивается в два раза.

Причина роста числа аварий в том, что летние и зимние покрышки принципиально отличаются друг от друга по рисунку протектора. Если летние созданы для того, чтобы контактировать с асфальтом или грунтом, и умеют эффективно отводить воду из пятна контакта, то предназначение зимних шин иное. Им нужно зацепиться за скользкое покрытие (укатанный снег или лед).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильно отличается у шин и состав резиновой смеси. «Летние шины сделаны из плотной резины, которая на холоде твердеет и теряет эластичность. В результате снижаются их сцепление с дорогой и управляемость автомобиля. Тормозной путь увеличивается, и машину становится сложнее контролировать на дороге. Это может подвергать опасности других участников дорожного движения. К примеру, перед пешеходным переходом можно вовремя не успеть затормозить при пропуске человека и в результате создать аварийную ситуацию, которая может привести к его гибели», — пояснили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Например, по данным компании Dunlop, тормозной путь на снежной трассе у зимних шин при скорости 50 км/ч составляет 35 метров. А у летних — 43 метра. И чем выше скорость, тем больше будет эта разница.

Какие зимние шины можно эксплуатировать

Согласно российскому законодательству, легковые автомобили зимой должны быть обуты в зимние шины. Однако у нас — в отличие от Скандинавии — не оговариваются реальные погодные условия. Поэтому если даже в ноябре на дорогах будут снег и лед, то закон не запрещает водителям ездить на машине с летними шинами.

Они запрещены только в декабре, январе и феврале. Штраф «за шины» небольшой — 500 руб. Правда, одновременно инспектор ГИБДД может выписать не только квитанцию, но и предписание об устранении нарушения. И если его не выполнить, то при повторной остановке можно уже получить штраф 2000–4000 руб. или даже 15 суток ареста.

Для эксплуатации зимой покрышки должны иметь специальную маркировку — горную вершину с тремя пиками и снежинкой внутри, а также буквенные обозначения M+S, M&S или MS. При этом закон не предписывает использование конкретного типа зимних шин: водитель может выбрать между шипованными покрышками и фрикционными («липучками»). Или же он может поставить так называемые всесезонные покрышки. Но нужно сразу предупредить, что такие шины хуже зимних ведут себя на льду и снегу и заметно проигрывают летним на сухом асфальте.

А еще надо обязательно помнить об остаточной глубине протектора. Если летом допустимо ездить на шинах с протектором глубиной 1,6 мм, то для зимних эта норма гораздо строже — должно быть минимум 4 мм. Это требование не случайно. Зимние покрышки имеют особенности конструкции и резиновой смеси, которые обеспечивают отвод из пятна контакта воды, снега, ледяной крошки и грязи. Изношенный протектор не справляется с этой задачей.

​​Отдельная история — шипованные покрышки, у которых выпала значительная часть металлических элементов. Многие водители считают, что такую шину можно эксплуатировать и дальше. Это опасное заблуждение.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

«Шипованная шина — это не просто покрышка, в которую натыкали резиновых „гвоздей“. Там каждый компонент рассчитан на работу в паре с другими. У шипованных шин более жесткий состав резиновой смеси и иной рисунок протектора, чем у нешипованных. И если шипы теряются, то шина уже не может эффективно цепляться за снег и лед. После выпадения шипов покрышка не становится „липучкой“. Она становится просто плохой шиной, которую нужно менять», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов.

Как сэкономить, но не потерять в безопасности

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), средняя стоимость зимней шины в бюджетном сегменте сегодня — 9300 руб., а в премиальном — 28,7 тыс. руб. Но здесь важно отметить, что цены на шины сильно зависят от размерности: чем больше диск, тем дороже покрышки.

Эксперты называют несколько способов, которые помогут сэкономить при покупке шин.

Ориентируйтесь на свой стиль вождения

Оптимальный выбор шин зависит от того, как вы ездите. Для спокойной городской езды режима «дом — работа — дом» вполне достаточно качественных покрышек среднего или даже бюджетного сегмента. «Например, если вы мало ездите зимой, можно сэкономить и купить недорогие китайские или российские шины. Они на снежной каше явно будут лучше, чем летние», — пояснил NEWS.ru владелец автосервиса Евгений Гульчин.

Купите подержанные шины

Кажется, что покупка б/у резины — это лотерея. Однако на самом деле при грамотном подходе риск оправдан. «Здесь все просто: если хотите сэкономить и покупаете подержанные шины, то ищите только покрышки в хорошем состоянии. Они могут быть в два или три раза дешевле новых. Но тут важно проверить, чтобы у шин была достаточная остаточная глубина протектора. Не 6 мм, а хотя бы 4 мм. А если вы покупаете шипованные шины — чтобы шипы были на месте», — пояснил Петр Баканов.

Сравнивайте цены

Иногда выгоднее покупать шины не в магазинах, а на маркетплейсах — там сильная конкуренция между продавцами, поэтому можно найти интересные предложения со скидками и бонусами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, некоторые магазины предлагают шины на 10–15% дешевле, но без так называемой расширенной гарантии от производителя. Она позволяет бесплатно отремонтировать покрышку даже при обычном проколе или боковом порезе. Но если отказаться от нее, то можно сэкономить. «Например, я недавно покупал себе зимние шины. С расширенной гарантией они стоили 60 тысяч за комплект. Без гарантии — 50 тысяч», — рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. При этом важно, что обычная гарантия, которая предоставляется по закону, по-прежнему есть.

Читайте также:

5 привычек водителя, благодаря которым машина будет реже ломаться

Транспортный налог в 2025-м: размер, сроки, штрафы, как платить меньше

Lada Iskra: что за модель, где купить, на чем сэкономить

Стоимость ремонта машин выросла на 30%: цены на запчасти, на чем сэкономить