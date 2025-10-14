Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:48

Автоэксперт рассказал, как подобрать зимнюю резину

Автоэксперт Алешин: шипованная резина бесполезна в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выбирая зимнюю резину, важно учитывать условия эксплуатации, заявил автоэксперт, инструктор по внедорожному вождению Григорий Алешин. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что в Москве, где дороги регулярно обрабатывают реагентами, шипы просто бесполезны — они будут только «цокать» по асфальту».

Если вы часто выезжаете из города или планируете длительные путешествия на север от столицы, возможно, стоит присмотреться к шипованным шинам. В любом случае, не экономьте на шинах и не докатывайте их до последнего – «беззубые» шиповки или старые фрикционки одинаково опасны при любых условиях эксплуатации, — подчеркнул он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что жителям больших городов рекомендуется выбрать фрикционные шины, или так называемую липучку. Шипованная резина, по его словам, лучше подойдет в местах, где присутствует снежный накат.

Автоэксперт Ян Хайцеэр, в свою очередь, отмечает, что поменять летние шины на зимние нужно при устойчивой температуре ниже пяти градусов тепла в дневное время и ночных заморозках. Он призвал подготавливать машину к зиме уже осенью, в том числе посетить станцию технического обслуживания.

резина
шипы
Москва
автомобилисты
транспорт
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
