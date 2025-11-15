Что означает шипованная резина? Разбираемся в тонкостях автовождения

Что означает шипованная резина? Это уникальный тип зимних покрышек, в чей протектор «вмонтированы» шипы из металла — они усиливают сцепление с подмерзшей трассой. И с помощью этих твердосплавных элементов автомобиль становится более управляемым и безопасным на скользких участках, что критически важно в холодное время года.

Каждый сезон автовладельцы сталкиваются с необходимостью сменить покрышки на своем транспортном средстве. Летняя резина рассчитана на эксплуатацию при плюсовых температурах и твердом дорожном покрытии, а зимняя — предназначена для морозов, снега и гололеда. Переход на зимние шины рекомендуется выполнять при температуре воздуха около +5–7 градусов.

Зимние покрышки делятся на два основных вида: шипованные и фрикционные (так называемые липучки). Первые оснащены металлическими шипами, выступающими примерно на 1,5 мм, которые буквально вгрызаются в лед и укатанный снег. Вторые изготовлены из мягкой резиновой смеси с большим количеством тонких ламелей, обеспечивающих сцепление за счет трения. Главное отличие липучек от шипованных моделей — отсутствие металлических элементов и более мягкий внешний слой протектора.

Что такое шипованная резина: зачем она нужна и при чем тут шипы? Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шипы играют ключевую роль в безопасности зимнего вождения. Они увеличивают стабильность автомобиля на обледенелых трассах, сокращают тормозной путь и улучшают проходимость по заснеженным дорогам. Со временем шипы могут выпадать из-за агрессивной манеры езды или воздействия дорожных реагентов. В таких случаях помогает дошиповка — процедура восстановления утраченных элементов, которая продлевает срок службы покрышек и возвращает им прежние свойства.

Важно понимать ценное значение шипованной резины не только для зимы, но и для лета: на ней опасно передвигаться в жаркий сезон. При положительных температурах шипы теряют эффективность, увеличивают износ покрытия и значительно ухудшают управляемость на сухом асфальте.

Итак, шипованные покрышки — это оптимальный выбор для регионов с суровыми зимами, обледенелыми дорогами и частыми снегопадами. Совет тем, кто выбирает между разными типами зимней резины: учитывайте климатические условия вашего региона и стиль вождения, чтобы обеспечить максимальную безопасность на дороге.

Ранее мы рассказывали, как упорядочить хаос в гараже.