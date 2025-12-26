В Москве простились с погибшими при взрыве офицерами ДПС

В Москве простились с офицерами ДПС, погибшими при взрыве возле служебного автомобиля в ночь на 24 декабря, сообщил Telegram-канал Mash. У здания УВД по ЮАО собрались родные, сослуживцы и друзья лейтенантов Ильи Климанова и Максима Горбунова, чтобы проводить их в последний путь.

Начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов отметил мужество правоохранителей и обратился к их близким с извинениями. Он выразил сожаления, что полиция «не смогла сохранить самое дорогое» для семей погибших.

Взрыв прогремел рядом с полицейским участком на улице Елецкой в Орехово-Борисово. Сотрудники ДПС заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство.

Позже стало известно, что в связи с инцидентом в Москве усилили меры безопасности у зданий ключевых силовых структур, включая Главное управление МВД на Петровке и здание Генштаба на Знаменке. Как пишет Telegram-канал Baza, сотрудники спецполков переведены на усиленный режим службы — теперь они обязаны носить полную экипировку, которая включает каски и бронежилеты с шестью защитными пластинам.