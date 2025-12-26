Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:05

В Москве простились с погибшими при взрыве офицерами ДПС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве простились с офицерами ДПС, погибшими при взрыве возле служебного автомобиля в ночь на 24 декабря, сообщил Telegram-канал Mash. У здания УВД по ЮАО собрались родные, сослуживцы и друзья лейтенантов Ильи Климанова и Максима Горбунова, чтобы проводить их в последний путь.

Начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов отметил мужество правоохранителей и обратился к их близким с извинениями. Он выразил сожаления, что полиция «не смогла сохранить самое дорогое» для семей погибших.

Взрыв прогремел рядом с полицейским участком на улице Елецкой в Орехово-Борисово. Сотрудники ДПС заметили подозрительного человека возле служебной машины. При попытке задержания сработало взрывное устройство.

Позже стало известно, что в связи с инцидентом в Москве усилили меры безопасности у зданий ключевых силовых структур, включая Главное управление МВД на Петровке и здание Генштаба на Знаменке. Как пишет Telegram-канал Baza, сотрудники спецполков переведены на усиленный режим службы — теперь они обязаны носить полную экипировку, которая включает каски и бронежилеты с шестью защитными пластинам.

прощания
ДПС
Москва
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.