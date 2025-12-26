Сколько стоит доехать из Москвы до Крыма в декабре по трассе М-4 «Дон»

Предстоящие новогодние праздники станут самыми долгими за последнее десятилетие. Они продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Если взять выходные 29 и 30 декабря, то можно организовать себе отпуск длиной в 16 дней. Такой длительный период позволяет отправиться на автомобиле в Крым, где растут пальмы, цветут розы и светит солнце. Сколько стоит проезд из Москвы и Санкт-Петербурга до полуострова по платным дорогам, какую трассу лучше выбрать, можно ли объехать пробки на Крымском мосту — в материале NEWS.ru.

Почему стоит поехать на машине в Крым на Новый год

Главное преимущество празднования Нового года в Крыму для большинства россиян — это смена климата. При выходе на улицу не нужно надевать зимние перчатки или ботинки, воздух часто прогревается до +15 градусов. Море хоть и не подходит для купания, но радует глаз. Можно встретить Новый год на побережье под шум волн. Местные отели и рестораны постоянно проводят вечеринки.

Еще одно преимущество поездки в Крым зимой — отсутствие огромного числа туристов. Найти место в гостинице или снять квартиру проще, чем летом.

Два основных пути на автомобиле в Крым: через мост и в объезд

В 2025 году есть два способа добраться на автомобиле в Крым из Москвы или Петербурга.

Через Крымский мост

Это самый быстрый и дорогой путь. Чтобы доехать до полуострова из столицы или центральных регионов России, сначала нужно ехать по трассе М-4 «Дон». Эта автодорога почти полностью платная, что означает хорошее качество покрытия, отсутствие светофоров и общую безопасность. На М-4 есть и бесплатные участки. Качество асфальта тоже хорошее, но не везде есть освещение и иногда встречаются пешеходные переходы.

Вид на Крымский мост с Крымского полуострова Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости

При поездке на автомобиле из Москвы в Крым лучше разделить маршрут на две части. Сначала следует доехать из столицы до Ростова-на-Дону (1080 км) или Краснодара (1350 км) и переночевать в этих городах, после чего можно направляться на полуостров.

От Краснодара в Крым ведет новая скоростная трасса А-289, которая была открыта в декабре 2024 года. Она платная, но позволяет сократить время в пути на три-четыре часа. После переправы через Керченский пролив по Крымскому мосту (проезд бесплатный) водитель выезжает на трассу А-291 «Таврида» — современную бесплатную дорогу, которая позволяет быстро добраться до любого курортного города.

Главная проблема этого пути — возможные пробки при въезде на Крымский мост, где каждый автомобиль проходит тщательный досмотр. Например, летом 2025 года водители иногда стояли в них по восемь часов.

Власти Крыма прорабатывают механизмы, которые помогли бы избежать многочасовых пробок на въезде на полуостров.

«Мы сейчас регулярно обсуждаем инструменты, как повысить пропускную способность. <…> Надеемся, что к следующему сезону мы как минимум сократим время пребывания [в очередях]. Сейчас не хотелось бы говорить о часе или чуть больше, но сделаем все максимально возможное, чтобы туристы чувствовали себя максимально комфортно», — заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

Самые большие пробки у Крымского моста со стороны материковой части России возникают в воскресенье вечером и понедельник утром. В будние дни ситуация заметно спокойнее.

Вторая проблема касается только владельцев электромобилей и гибридных машин. Такие автомобили сейчас не могут проехать по Крымскому мосту — ограничение было введено на основе рекомендаций антитеррористической комиссии и действует до особого распоряжения.

Кроме того, на мост не пускают микроавтобусы со снятыми сиденьями, которые выполняют функцию грузовиков, но считаются пассажирскими транспортными средствами.

Вид на Крымский мост Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В обход Крымского моста

В 2025 году можно доехать до Крыма в обход моста. Для этого нужно добраться из Москвы по М-4 «Дон» до Ростова-на-Дону, затем съехать с платной трассы и направиться в сторону Таганрога, затем через Мариуполь и Мелитополь — в Джанкой и Симферополь. Преимущество такого маршрута — экономия на платных дорогах (порядка 2000 рублей в одну сторону). Недостаток — данный путь дольше, чем через Крымский мост, по дороге также придется проходить посты досмотра.

В 2025 году маршрут через Мариуполь и Мелитополь пользовался большим спросом у российских водителей. «Тренд этого года — больше людей проехало через новые территории, чем в прошлом году. Люди поняли, что ничего страшного в новых территориях нет, бояться не надо, топливо есть», — заявил вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян. За 11 месяцев 2025-го маршрут через новые регионы выбрали 896 тыс. водителей, что почти в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.

Какова стоимость проезда по платным дорогам до Крыма из Москвы и Петербурга

Проезд по платным участкам дорог составляет существенную часть бюджета поездки в Крым. Важно: в новогодние праздники тарифы на платные дороги максимальные, так как эти дни приравниваются к выходным.

Проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара + Дальний западный обход Краснодара + новая трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста: 6750 рублей в одну сторону.

Если ехать из Москвы в обход Крымского моста: 4280 в одну сторону.

Если ехать в Крым из Санкт-Петербурга, то надо прибавить стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» и Московскому скоростному диаметру. Итого житель Северной столицы заплатит 12 993 рубля при поездке через Крымский мост и 10 523 — через Мариуполь.

Еще одна значительная часть трат — топливо. Если ехать на большом кроссовере, то средний расход бензина составит около 10 л на 100 км пути. При средней стоимости АИ-95 в 66,76 рубля за 1 л во время поездки по пути из Москвы в Севастополь (1860 км) на топливо уйдет 12,5 тыс. рублей. Если ехать из Петербурга (2580 км до Севастополя), то водителю придется заплатить 17,2 тыс.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Без ночевки из Москвы до Крыма добраться за один день очень тяжело. Даже если навигатор показывает время в пути 18–19 часов, то нужно прибавить время на заправку, туалет и самое главное — на отдых. Нужно делать небольшие остановки каждые 3–4 часа — это важно для безопасности на дороге. Кроме того, в конце декабря возможны пробки при въезде на Крымский мост.

Оптимальный вариант при поездке из Москвы — запланировать одну промежуточную ночевку, например в Ростове-на-Дону или Краснодаре. Если вы едете из Санкт-Петербурга, то лучше сделать две остановки — например, одну в Москве, Туле или Воронеже, а вторую в Ростове или Краснодаре.

Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Москвы в Крым и обратно в декабре 2025 — январе 2026 года через Крымский мост

Платная дорога: 13 500 рублей.

Топливо: 25 000.

Отель по дороге (две ночи): 10 000.

Итого: 48 500 рублей.

Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Петербурга в Крым и обратно в декабре 2025 — январе 2026 года через Крымский мост

Платная дорога: 25 986 рублей.

Топливо: 34 400.

Отель по дороге (четыре ночи): 20 000.

Итого: 80 386 рублей.

