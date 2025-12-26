Сколько стоит доехать из Москвы до Крыма в декабре по трассе М-4 «Дон»

Предстоящие новогодние праздники станут самыми долгими за последнее десятилетие. Они продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го. Если взять выходные 29 и 30 декабря, то можно организовать себе отпуск длиной в 16 дней. Такой длительный период позволяет отправиться на автомобиле в Крым, где растут пальмы, цветут розы и светит солнце. Сколько стоит проезд из Москвы и Санкт-Петербурга до полуострова по платным дорогам, какую трассу лучше выбрать, можно ли объехать пробки на Крымском мосту — в материале NEWS.ru.
Почему стоит поехать на машине в Крым на Новый год
Главное преимущество празднования Нового года в Крыму для большинства россиян — это смена климата. При выходе на улицу не нужно надевать зимние перчатки или ботинки, воздух часто прогревается до +15 градусов. Море хоть и не подходит для купания, но радует глаз. Можно встретить Новый год на побережье под шум волн. Местные отели и рестораны постоянно проводят вечеринки.
Еще одно преимущество поездки в Крым зимой — отсутствие огромного числа туристов. Найти место в гостинице или снять квартиру проще, чем летом.
Два основных пути на автомобиле в Крым: через мост и в объезд
В 2025 году есть два способа добраться на автомобиле в Крым из Москвы или Петербурга.
Через Крымский мост
Это самый быстрый и дорогой путь. Чтобы доехать до полуострова из столицы или центральных регионов России, сначала нужно ехать по трассе М-4 «Дон». Эта автодорога почти полностью платная, что означает хорошее качество покрытия, отсутствие светофоров и общую безопасность. На М-4 есть и бесплатные участки. Качество асфальта тоже хорошее, но не везде есть освещение и иногда встречаются пешеходные переходы.
При поездке на автомобиле из Москвы в Крым лучше разделить маршрут на две части. Сначала следует доехать из столицы до Ростова-на-Дону (1080 км) или Краснодара (1350 км) и переночевать в этих городах, после чего можно направляться на полуостров.
От Краснодара в Крым ведет новая скоростная трасса А-289, которая была открыта в декабре 2024 года. Она платная, но позволяет сократить время в пути на три-четыре часа. После переправы через Керченский пролив по Крымскому мосту (проезд бесплатный) водитель выезжает на трассу А-291 «Таврида» — современную бесплатную дорогу, которая позволяет быстро добраться до любого курортного города.
Главная проблема этого пути — возможные пробки при въезде на Крымский мост, где каждый автомобиль проходит тщательный досмотр. Например, летом 2025 года водители иногда стояли в них по восемь часов.
Власти Крыма прорабатывают механизмы, которые помогли бы избежать многочасовых пробок на въезде на полуостров.
«Мы сейчас регулярно обсуждаем инструменты, как повысить пропускную способность. <…> Надеемся, что к следующему сезону мы как минимум сократим время пребывания [в очередях]. Сейчас не хотелось бы говорить о часе или чуть больше, но сделаем все максимально возможное, чтобы туристы чувствовали себя максимально комфортно», — заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые большие пробки у Крымского моста со стороны материковой части России возникают в воскресенье вечером и понедельник утром. В будние дни ситуация заметно спокойнее.
Вторая проблема касается только владельцев электромобилей и гибридных машин. Такие автомобили сейчас не могут проехать по Крымскому мосту — ограничение было введено на основе рекомендаций антитеррористической комиссии и действует до особого распоряжения.
Кроме того, на мост не пускают микроавтобусы со снятыми сиденьями, которые выполняют функцию грузовиков, но считаются пассажирскими транспортными средствами.
В обход Крымского моста
В 2025 году можно доехать до Крыма в обход моста. Для этого нужно добраться из Москвы по М-4 «Дон» до Ростова-на-Дону, затем съехать с платной трассы и направиться в сторону Таганрога, затем через Мариуполь и Мелитополь — в Джанкой и Симферополь. Преимущество такого маршрута — экономия на платных дорогах (порядка 2000 рублей в одну сторону). Недостаток — данный путь дольше, чем через Крымский мост, по дороге также придется проходить посты досмотра.
В 2025 году маршрут через Мариуполь и Мелитополь пользовался большим спросом у российских водителей. «Тренд этого года — больше людей проехало через новые территории, чем в прошлом году. Люди поняли, что ничего страшного в новых территориях нет, бояться не надо, топливо есть», — заявил вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА) Алексан Мкртчян. За 11 месяцев 2025-го маршрут через новые регионы выбрали 896 тыс. водителей, что почти в 1,5 раза превышает показатели прошлого года.
Какова стоимость проезда по платным дорогам до Крыма из Москвы и Петербурга
Проезд по платным участкам дорог составляет существенную часть бюджета поездки в Крым. Важно: в новогодние праздники тарифы на платные дороги максимальные, так как эти дни приравниваются к выходным.
- Проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара + Дальний западный обход Краснодара + новая трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста: 6750 рублей в одну сторону.
- Если ехать из Москвы в обход Крымского моста: 4280 в одну сторону.
- Если ехать в Крым из Санкт-Петербурга, то надо прибавить стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» и Московскому скоростному диаметру. Итого житель Северной столицы заплатит 12 993 рубля при поездке через Крымский мост и 10 523 — через Мариуполь.
Еще одна значительная часть трат — топливо. Если ехать на большом кроссовере, то средний расход бензина составит около 10 л на 100 км пути. При средней стоимости АИ-95 в 66,76 рубля за 1 л во время поездки по пути из Москвы в Севастополь (1860 км) на топливо уйдет 12,5 тыс. рублей. Если ехать из Петербурга (2580 км до Севастополя), то водителю придется заплатить 17,2 тыс.
Без ночевки из Москвы до Крыма добраться за один день очень тяжело. Даже если навигатор показывает время в пути 18–19 часов, то нужно прибавить время на заправку, туалет и самое главное — на отдых. Нужно делать небольшие остановки каждые 3–4 часа — это важно для безопасности на дороге. Кроме того, в конце декабря возможны пробки при въезде на Крымский мост.
Оптимальный вариант при поездке из Москвы — запланировать одну промежуточную ночевку, например в Ростове-на-Дону или Краснодаре. Если вы едете из Санкт-Петербурга, то лучше сделать две остановки — например, одну в Москве, Туле или Воронеже, а вторую в Ростове или Краснодаре.
Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Москвы в Крым и обратно в декабре 2025 — январе 2026 года через Крымский мост
- Платная дорога: 13 500 рублей.
- Топливо: 25 000.
- Отель по дороге (две ночи): 10 000.
- Итого: 48 500 рублей.
Ориентировочные траты на поездку на автомобиле из Петербурга в Крым и обратно в декабре 2025 — январе 2026 года через Крымский мост
- Платная дорога: 25 986 рублей.
- Топливо: 34 400.
- Отель по дороге (четыре ночи): 20 000.
- Итого: 80 386 рублей.
