29 ноября 2025 в 19:51

Еще одна категория ТС столкнулась с запретом на проезд по Крымскому мосту

Mash: на Крымском мосту разворачивают микроавтобусы с демонтированными креслами

Крымский мост Крымский мост Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
На Крымском мосту начали разворачивать микроавтобусы со снятыми сиденьями, пишет Telegram-канал Mash. Они выполняют функцию грузовиков, но при этом фактически являются пассажирскими транспортными средствами.

По данным канала, через переправу пропускают личные вещи, багаж, стройматериалы и продукты, привезенные для собственных нужд. Под запрет же подпадают Mercedes-Benz Sprinter, Ford Transit, «Газели» и «Соболи», загруженные овощами, фруктами, алкоголем, автозапчастями и другими грузами, которые могут расценить как товар.

Сотрудники досмотра отмечают, что обычно несложно понять, когда человек везет несколько мешков для себя, а когда загружает транспорт для торговли. Ориентиром, как пишет канал, принято считать около 150–200 кг, однако четких норм не установлено. Запрет ввели из-за массовых жалоб водителей грузовых машин и мер безопасности.

Ранее на Крымском мосту были выписаны первые 18 штрафов водителям электромобилей. Все они пытались пересечь переправу в различных направлениях, но были остановлены и получили административные наказания. Штраф составил 750 рублей.

