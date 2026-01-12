Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:35

Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии

Трамп заявил, что оборона Гренландии ограничивается двумя собачьими упряжками

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Обороноспособность Гренландии ограничивается двумя собачьими упряжками, заявил президент США Дональд Трамп. На фоне этого повсюду присутствуют российские и китайские эсминцы и подводные лодки, приводятся его слова на странице Белого дома в социальной сети X.

Вы знаете, из чего состоит их оборона? Из двух собачьих упряжек. Тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки, — сказал Трамп.

Ранее конгрессмен-демократ Тед Лью заявил, что, если Трамп отдаст приказ о нападении на Гренландию без одобрения конгресса, военные не обязаны его выполнять. По его словам, Гренландия, крупнейший остров в мире, является частью Дании, которая является союзником США в НАТО. Лью подчеркнул, что такой приказ будет незаконным и военные обязаны следовать конституции, а не указаниям американского лидера.

До этого Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение. Он предупредил, что, если США не возьмут остров под контроль, его могут захватить Россия или Китай. Республиканец выразил решимость не допустить этого, подчеркнув, что Гренландия входит в круг геополитических приоритетов его администрации.

Дональд Трамп
оборона
Гренландия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили за сутки 52 БПЛА ВСУ
Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.