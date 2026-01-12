Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии

Обороноспособность Гренландии ограничивается двумя собачьими упряжками, заявил президент США Дональд Трамп. На фоне этого повсюду присутствуют российские и китайские эсминцы и подводные лодки, приводятся его слова на странице Белого дома в социальной сети X.

Вы знаете, из чего состоит их оборона? Из двух собачьих упряжек. Тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки, — сказал Трамп.

Ранее конгрессмен-демократ Тед Лью заявил, что, если Трамп отдаст приказ о нападении на Гренландию без одобрения конгресса, военные не обязаны его выполнять. По его словам, Гренландия, крупнейший остров в мире, является частью Дании, которая является союзником США в НАТО. Лью подчеркнул, что такой приказ будет незаконным и военные обязаны следовать конституции, а не указаниям американского лидера.

До этого Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение. Он предупредил, что, если США не возьмут остров под контроль, его могут захватить Россия или Китай. Республиканец выразил решимость не допустить этого, подчеркнув, что Гренландия входит в круг геополитических приоритетов его администрации.