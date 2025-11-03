Водители электрокаров получили первые штрафы за проезд по Крымскому мосту

На Крымском мосту выписаны первые 18 штрафов водителям электромобилей, пишет Telegram-канал Mash. Все они пытались пересечь переправу в различных направлениях, но были остановлены и получили административные наказания по статье 12.5 КоАП России. Штраф составил 750 рублей.

Перед въездом на мост установлен дорожный знак 3.3 с дополнительной табличкой 8.26. Решение о введении запрета на проезд для электрокаров и гибридных транспортных средств связан с потенциальной возможностью перевозки взрывчатых веществ в аккумуляторных отсеках. Все водители обязаны заполнять анкету с указанием типа автомобиля во время досмотра.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано значительное сокращение продаж новых электромобилей. В августе 2025 года было реализовано лишь 1082 электрокара, что на 17% меньше показателей августа 2024 года и на 14% ниже результатов июля текущего года. Несмотря на общий спад, китайские производители продолжают доминировать на российском рынке. Лидером рейтинга стал бренд Zeekr с 275 проданными автомобилями, за ним следуют Evolute (149 машин) и Avatr (117 единиц).