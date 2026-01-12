Нейросеть назвала дату, когда Долина покинет квартиру в Хамовниках ChatGPT допустил, что Долина может покинуть квартиру в Хамовниках 26 января

Искусственный интеллект ChatGPT считает, что певица Лариса Долина может передать ключи от квартиры в московском районе Хамовники Полине Лурье 26 января, выяснил корреспондент NEWS.ru. При этом, по мнению ИИ, будут присутствовать журналисты или судебные приставы.

Наиболее вероятными датами передачи недвижимости станут 21–23 января 2026 года. Однако, принимая во внимание предыдущие срывы, существует риск, что процесс затянется до 26-го числа. Вероятнее всего, передача ключей пройдет неспокойно, скорее всего, под строгим надзором СМИ, адвокатов или даже судебных приставов, — пишет ChatGPT.

Искусственный интеллект считает, что ожидаются обвинения, слезы и жесткие споры адвокатов при описи имущества. Долина представит это как «грабеж» жертвы, а покупатели будут придирчиво фиксировать любой ущерб в квартире, заключила нейросеть.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина на фоне разбирательств с квартирой могла отправиться в Абу-Даби вместе с дочкой и внучкой. Так как она находится в отъезде, не может подписать акт приема-передачи квартиры до 20 января.