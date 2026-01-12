Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 15:45

Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы

Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал вину по делу о легализации доходов

Ираклий Гарибашвили Ираклий Гарибашвили Фото: Стрингер/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину по делу о легализации незаконных доходов, сообщили в Генпрокуратуре страны. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн лари (более 29 млн рублей), сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.

Генеральная прокуратура Грузии оформила процессуальную сделку с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, согласно которой бывшему премьер-министру за совершение преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 194 УК Грузии, вынесли приговор в виде лишения свободы на пять лет. Ему в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 млн лари ($370 тыс.). <…> Ираклий Гарибашвили признает вину и согласен с условиями процессуальной сделки, — заявили в ведомстве.

Ранее директор антикоррупционного агентства СГБ Эмзар Гагнидзе заявил, что Гарибашвили признал факт получения незаконных денежных средств в течение нескольких лет. Политик был допрошен в рамках проводимого расследования и полностью сотрудничает со следственными органами. Гагнидзе подчеркнул, что экс-премьер добровольно явился на допрос. По его словам, политик дает правдивые показания.

До этого Гагнидзе сообщал, что спецслужбы Грузии изъяли более $7 млн (571,5 млн рублей) наличными во время обысков у бывших высокопоставленных чиновников, включая Гарибашвили. По его словам, также конфискованы 198 предметов роскоши и часов, дорогие картины, документация и электронные устройства. Обыски проводились одновременно в нескольких локациях — в Тбилиси и районах Дедоплис-Цкаро, Вани, Чохатаури и Боржоми.

Грузия
отмывание денег
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько десятков ростовских многоэтажек остались без тепла
Голикова объявила о важном нововведении для людей с инвалидностью
Политолог спрогнозировал противоречия внутри ЕС из-за поддержки Украины
Насильники ответят перед законом за преступление 2008 года
Завести двигатель в мороз: что надо делать, чтобы оживить автомобиль
Байден сменил номер телефона после одного звонка
Полиция задержала продававших поддельную технику мошенников
Весь ужин в одном блюде: пирог «Капустник» с фаршем и грибами. Сочный, ароматный и невероятно сытный
Бывший игрок «Зенита» оценил уход Лусиано в ЦСКА
Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.