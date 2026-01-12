Бывшего главу правительства Грузии приговорили к пяти годам лишения свободы

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал вину по делу о легализации незаконных доходов, сообщили в Генпрокуратуре страны. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 1 млн лари (более 29 млн рублей), сообщили в Генеральной прокуратуре Грузии.

Генеральная прокуратура Грузии оформила процессуальную сделку с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, согласно которой бывшему премьер-министру за совершение преступления, квалифицируемого частью 3 статьи 194 УК Грузии, вынесли приговор в виде лишения свободы на пять лет. Ему в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 млн лари ($370 тыс.). <…> Ираклий Гарибашвили признает вину и согласен с условиями процессуальной сделки, — заявили в ведомстве.

Ранее директор антикоррупционного агентства СГБ Эмзар Гагнидзе заявил, что Гарибашвили признал факт получения незаконных денежных средств в течение нескольких лет. Политик был допрошен в рамках проводимого расследования и полностью сотрудничает со следственными органами. Гагнидзе подчеркнул, что экс-премьер добровольно явился на допрос. По его словам, политик дает правдивые показания.

До этого Гагнидзе сообщал, что спецслужбы Грузии изъяли более $7 млн (571,5 млн рублей) наличными во время обысков у бывших высокопоставленных чиновников, включая Гарибашвили. По его словам, также конфискованы 198 предметов роскоши и часов, дорогие картины, документация и электронные устройства. Обыски проводились одновременно в нескольких локациях — в Тбилиси и районах Дедоплис-Цкаро, Вани, Чохатаури и Боржоми.