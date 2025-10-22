Экс-премьер Грузии сделал неожиданное признание о себе Экс-премьер Грузии Гарибашвили признал получение незаконных доходов на допросе

Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал факт получения незаконных денежных средств в течение нескольких лет, сообщил директор антикоррупционного агентства СГБ Эмзар Гагнидзе на специальном брифинге. Политик был допрошен в рамках проводимого расследования и полностью сотрудничает со следственными органами, передает ТАСС.

Гагнидзе подчеркнул, что экс-премьер добровольно явился на допрос. По его словам, политик дает правдивые показания.

[Гарибашвили] полностью сотрудничает со следствием и признал факт получения незаконных доходов на протяжении нескольких лет, — заявил представитель спецслужбы.

Ранее Гагнидзе сообщал, что спецслужбы Грузии изъяли более $7 млн (571,5 млн рублей) наличными во время обысков у бывших высокопоставленных чиновников, включая Гарибашвили. По его словам, также конфискованы 198 предметов роскоши и часов, дорогие картины, документация и электронные устройства. Обыски проводились одновременно в нескольких локациях — в столице Тбилиси и районах Дедоплис-Цкаро, Вани, Чохатаури и Боржоми.