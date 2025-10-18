У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн Спецслужбы Грузии конфисковали более $7 млн во время обысков у экс-чиновников

Спецслужбы Грузии изъяли более $7 млн (почти 567 млн рублей) наличными во время обысков у бывших высокопоставленных чиновников, включая экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сообщил директор антикоррупционного агентства СГБ Эмзар Гагнидзе на брифинге. По его словам, которые передает ТАСС, также конфискованы 198 предметов роскоши и часов, дорогие картины, документация и электронные устройства.

Операция затронула дома не только самого Гарибашвили, но и бывшего главы СГБ Григола Лилуашвили, экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, а также бывшего заместителя министра экономики Ромео Микаутадзе и восьми других приближенных лиц.

Обыски проводились одновременно в нескольких локациях — в столице Тбилиси и районах Дедоплис-Цкаро, Вани, Чохатаури и Боржоми. В настоящее время следственные органы проводят тщательное изучение изъятых материалов и устанавливают происхождение крупных денежных сумм.

Ранее в Грузии прошел массовый протест — около двух тысяч человек двигались по проспекту Руставели. Участники несли флаги Грузии и Евросоюза, среди них также виднелись флаги США и Украины.