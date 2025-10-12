Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 21:07

В центре Тбилиси вновь начался массовый протест

Тысячи протестующих вышли на улицы Тбилиси

Фото: Karol Serewis/Keystone Press Agency/Global look press

В Грузии вновь начался массовый протест, передает РИА Новости. Оппозиционное шествие стартовало примерно в восемь часов вечера в центре столицы.

Около двух тысяч человек двигались по проспекту Руставели. В самом начале колонна из примерно тысяч протестующих вышла от парка Вере и направилась к центру города.

Участники несли флаги Грузии и Евросоюза, среди них также виднелись флаги США и Украины. Затем они пошли в сторону здания парламента. Полицейских рядом с местом проведения акции не было замечено.

Ранее в Варшаве прошла масштабная антимиграционная акция. На Замковой площади собрались тысячи сторонников партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена власти на марионеточную и дестабилизация южных регионов России. По ее словам, западные силы пытались реализовать в Тбилиси сценарий Майдана и использовать ее в антироссийских авантюрах. Дипломат отметила, что протестующие прибегали к насилию против правоохранителей и журналистов.

акции
протесты
шествия
Тбилиси
Грузия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бетономешалка перевернулась на мосту в Петербурге
Китай начал строительство «мегаплотины» в Тибете
Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области
Простые и ароматные грибные котлеты: готовим белорусские зуцы
В Татарстане полицейские прострелили ногу угрожавшей ножом женщине
Жертва черных трансплантологов рассказала о своем опыте
Православным россиянам напомнили о важном празднике 14 октября
В центре Тбилиси вновь начался массовый протест
В Белгородской области два мальчика пострадали в результате детонации дрона
Нетаньяху заявил о победах Израиля и предупредил о новой угрозе
Поезд Киев — Будапешт остановился из-за сообщения о взрывчатке
В приграничном регионе при атаках ВСУ ранения получили три мирных жителя
«Терпят поражение»: Пушилин о ситуации в Днепропетровской области
МИД Афганистана обратился к Пакистану с официальной позицией
Невеста отменила свадьбу и выставила жениху счет за объятия
Российские бойцы продолжают охват агломерации в ДНР
Paramount не удалось выкупить конкурента по одной причине
Более тысячи машин застряли в пробке перед Крымским мостом
Крах ВСУ в Покровске, охват Северска: новости с фронтов СВО 12 октября
Москвичи массово записывают своих собак к кинологам ради роликов
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.