В Грузии вновь начался массовый протест, передает РИА Новости. Оппозиционное шествие стартовало примерно в восемь часов вечера в центре столицы.

Около двух тысяч человек двигались по проспекту Руставели. В самом начале колонна из примерно тысяч протестующих вышла от парка Вере и направилась к центру города.

Участники несли флаги Грузии и Евросоюза, среди них также виднелись флаги США и Украины. Затем они пошли в сторону здания парламента. Полицейских рядом с местом проведения акции не было замечено.

Ранее в Варшаве прошла масштабная антимиграционная акция. На Замковой площади собрались тысячи сторонников партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью недавних протестов в Грузии была смена власти на марионеточную и дестабилизация южных регионов России. По ее словам, западные силы пытались реализовать в Тбилиси сценарий Майдана и использовать ее в антироссийских авантюрах. Дипломат отметила, что протестующие прибегали к насилию против правоохранителей и журналистов.