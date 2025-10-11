Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 16:31

Варшава содрогнулась от массовой акции протеста

Сторонники PiS провели антимиграционный протест в центре Варшавы

Ярослав Качиньский Ярослав Качиньский Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупная антимиграционная акция протеста проходит в Варшаве, сообщает корреспондент РИА Новости. На Замковой площади в центре города собрались тысячи сторонников партии «Право и справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским.

Правящая коалиция Польши возлагает ответственность за прибытие нелегальных мигрантов на партию PiS. Акция протеста организована сторонниками оппозиционной политической силы.

Ранее польские пограничники задержали четырех нелегальных мигрантов, которые прорыли тоннель с территории Белоруссии. Согласно предоставленным данным, иностранные граждане были арестованы во время патрулирования периметра.

Кроме того, посол Украины в Варшаве Василий Боднар сообщил о получении 26 тыс. украинцев польского гражданства за пятилетний период с 2019 по 2024 год. По его данным, в настоящее время на территории Польши проживает приблизительно 1,5 млн украинских граждан.

Также источники сообщили о пересечении 10,6 тыс. человек польской границы в первую неделю после решения Украины разрешить выезд молодым людям 18–22 лет. По имеющимся данным, новые правила соседнего государства способны повлечь серьезные последствия для Польши.

Варшава
Польша
мигранты
митинги
протесты
