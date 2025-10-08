Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 09:56

Посол назвал число получивших гражданство Польши украинцев

Посол Боднар: 26 тысяч украинцев получили польское гражданство за пять лет

Фото: Rolf Schulten/imageBROKER.com/Global Look Press

Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч украинцев, сообщил в эфире радиостанции RMF FM посол в Варшаве Василий Боднар. По его словам, речь идет о периоде с 2019-го по 2024 год. В настоящее время в стране живут порядка 1,5 млн граждан Украины.

До этого в польском городе Легница неизвестные срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Боднар добавил, что вандалы также повредили крышу здания.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение закрыть генконсульство России в Кракове. Он обвинил российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

Ранее британский доброволец заявлял, что не будет колебаться, если встретит своих соотечественников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Он добавил, что совершено им не сочувствует, так как считает преступниками.

Также сообщалось, что победа на парламентских выборах в Чехии Андрея Бабиша, лидера движения ANO («Акция недовольных граждан»), может оказать значительное влияние на Украину. Многие чехи недовольны поддержкой Киева, и их настроения могут изменить политический курс страны.

Польша
украинцы
гражданства
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певца Шарлота оставят в колонии общего режима
Более 40 мировых лидеров позвонили Путину в один день
Диетолог рассказала о пользе улуна
Еще одно уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Ижевске
В Челябинске замначальника ГАИ брал взятки асфальтом
Житель Новгорода получил 15 лет за передачу данных украинской разведке
Психолог дал советы, как уберечь себя от газлайтинга
В Турции рассказали, почему Трамп хочет поскорее разрешить конфликт в Газе
Рэпер Серега впервые рассказал о сыновьях, которых вывез с Украины
Пьяный курганец спалил дом с бабушкой и двумя внуками
Компания Nvidia готова вложить миллиарды долларов в стартап Маска
Арестованный российский чиновник сознался в преступлении
Певца Шарлота удалили с судебного заседания за крики
Педагога-оккультиста будут судить за продажу наркотиков
Популярный рэпер получил повестку и готовится к службе в армии
Посол назвал число получивших гражданство Польши украинцев
Психолог рассказал, к чему приводит пищевое насилие
В Белгороде раскрыли печальные последствия ракетного обстрела ВСУ
В России раскрыли, что Украина может получить вместо ракет Tomahawk
Диетолог рассказала, как отличить виноград «шайн мускат» от подделок
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.