Посол назвал число получивших гражданство Польши украинцев Посол Боднар: 26 тысяч украинцев получили польское гражданство за пять лет

Гражданство Польши за пять лет получили 26 тысяч украинцев, сообщил в эфире радиостанции RMF FM посол в Варшаве Василий Боднар. По его словам, речь идет о периоде с 2019-го по 2024 год. В настоящее время в стране живут порядка 1,5 млн граждан Украины.

До этого в польском городе Легница неизвестные срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Боднар добавил, что вандалы также повредили крышу здания.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение закрыть генконсульство России в Кракове. Он обвинил российские спецслужбы в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года.

Ранее британский доброволец заявлял, что не будет колебаться, если встретит своих соотечественников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Он добавил, что совершено им не сочувствует, так как считает преступниками.

Также сообщалось, что победа на парламентских выборах в Чехии Андрея Бабиша, лидера движения ANO («Акция недовольных граждан»), может оказать значительное влияние на Украину. Многие чехи недовольны поддержкой Киева, и их настроения могут изменить политический курс страны.