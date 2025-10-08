Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 октября 2025 в 04:50

«Не буду колебаться»: доброволец-британец предупредил земляков в рядах ВСУ

Британский доброволец Миннис пообещал не щадить в бою земляков на стороне ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доброволец из Великобритании Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России, в разговоре с РИА Новости заявил, что не будет колебаться, если встретит своих соотечественников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. Он добавил, что совершено им не сочувствует, так как считает преступниками.

Миннис отметил, что им следует вынести самые суровые приговоры и назвал британских наемников бредящими ветеранами, участвовавшими в незаконных войнах в Ираке и Афганистане. По его мнению, это психопаты, созданные для насилия.

Конечно, можно добавить, что многие отправились туда, чтобы воспользоваться тамошними женщинами, — указал Миннис.

Ранее сообщалось, что Эйден Миннис сжег свой паспорт после угроз правительства Великобритании лишить его гражданства. Он заявил, что отказался от подданства осознанно и намерен жить «в соответствии с добродетелью». Миннис добавил на русском языке, что его дело правое и победа будет за Россией.

В 2024 году он приехал в Донбасс в качестве добровольца вместе со своим соотечественником Беном Стимсоном, они оба решили сражаться на стороне РФ и ДНР и вступили в бригаду «Пятнашка». Британцы регулярно писали в соцсетях и выкладывали фото из зоны боевых действий.

