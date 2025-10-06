Британский доброволец сжег свой паспорт в поддержку России Британец отрекся от гражданства и сжег паспорт в знак поддержки России в СВО

Участвующий в СВО ирландский доброволец Эйден Миннис отказался от гражданства Великобритании в поддержку России и на камеру сжег свой паспорт, видео с этим он опубликовал в соцсети Х. Выразить солидарность со страной он решил, находясь на передовой.

Сегодня я отказываюсь от британского гражданства. К черту Великобританию. Я буду стоять твердо до конца, — написал ирландец под видео.

В 2024 году Миннис приехал в Донбасс в качестве добровольца вместе со своим соотечественником Беном Стимсоном, они оба решили сражаться на стороне РФ и ДНР и вступили в бригаду «Пятнашка». Британцы регулярно писали в соцсетях и выкладывали фото из зоны боевых действий. На одном из них Миннис позировал с флагами России и родной Ирландии.

Ранее стало известно, сколько американских наемников погибло в ходе сражений с ВС России. Американская пресса утверждает, что на Украине были ликвидированы как минимум 92 гражданина США. Всего с начала спецоперации в страну могло приехать от одной до нескольких тысяч наемников из Соединенных Штатов. Также стало известно, что доля пожилых людей и лиц без военного опыта среди иностранных добровольцев в составе ВСУ увеличилась.