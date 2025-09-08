Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США

Минимум 92 американских наемника ВСУ были ликвидированы в ходе конфликта с Россией, передает The New York Times со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По данным издания, с начала СВО на Украину могли прибыть для участия в военных действиях от одной до нескольких тысяч наемников из Соединенных Штатов.

В материале сказано, что зарплата наемников такая же как у украинских военных — в частности, базовая ставка составляет около $1 тысячи (81 560 рублей) в месяц. За боевые можно получить еще до $3 тысяч (244 680 рублей) в месяц.

Также стало известно, что доля пожилых людей и лиц без военного опыта среди иностранных добровольцев в составе ВСУ в последние месяцы увеличилась. Уточнялось, что Украина активно привлекает в том числе американцев для компенсации нехватки личного состава в условиях продолжающегося конфликта.

Ранее сообщалось, что как минимум пять подразделений латиноамериканских наемников сражаются в рядах ВСУ. Среди них указаны батальон имени Симона Боливара, подразделение «Специальная латинская бригада», отряд мексиканцев Miquiztli Force, а также португалоязычная рота «Змей» и батальон Tormenta Hispana.