Пожилые американцы участвуют в украинском конфликте на стороне ВСУ NYT: пожилые американцы и люди без военного опыта были замечены в рядах ВСУ

Доля пожилых людей и лиц без военного опыта среди иностранных добровольцев в составе ВСУ в последние месяцы увеличилась, сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. По его данным, Украина активно привлекает в том числе американцев для компенсации нехватки личного состава в условиях продолжающегося конфликта — добровольцы служат как в регулярных подразделениях, так и в международных легионах.

Согласно публикации, месячное денежное довольствие иностранных наемников составляет $1–3 тыс. (82–240 тыс. рублей), что соответствует зарплате украинских военнослужащих. Причин для участия в боевых действиях много.

По словам старшего лейтенанта Николая Лавренюка, который командует взводом иностранных солдат, некоторые приезжают на Украину, «чтобы бороться за свободу», другие же «хотят заработать или скрываются от закона», — указано в сообщении.

Лавренюк также подтвердил, что среди добровольцев встречаются люди с криминальным прошлым и проблемами с наркотиками. Например, один из американских граждан разыскивался за контрабанду наркотиков через мексикано-американскую границу.

Несмотря на сокращение потока желающих вступить в ряды ВСУ, по независимым оценкам, в украинской армии могут находиться от одной до нескольких тысяч иностранных наемников. Украинская сторона официально не раскрывает данные о численности иностранных добровольцев.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удары по иностранным наемникам, позициям украинских военных и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области. В пригороде Харькова поражено подразделение, где находились выходцы из Марокко и другие франкоговорящие бойцы.