11 декабря 2025 в 21:30

Иностранца задержали в Сингапуре за домогательства к ребенку

Mothership: американец задержан за домогательства к девочке в Сингапуре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
46-летний гражданин США был задержан в сингапурском аэропорту Чанги по обвинению в сексуальных домогательствах к шестилетней девочке, пишет Mothership. Инцидент произошел в транзитной зоне, а подозреваемого идентифицировали и арестовали в течение нескольких часов.

По данным полиции, конфликт произошел вечером 9 декабря. Подозреваемый, Джеффри Алан Каррейро, приблизился к спящему ребенку и, по предварительной информации, поцеловал ее, прикоснувшись к области живота. Мать девочки проснулась, застала незнакомца рядом с дочерью и вступила с ним в словесную перепалку, после чего мужчина скрылся.

Благодаря оперативной работе и записям с камер видеонаблюдения, личность американца была быстро установлена. Его задержали в тот же день.

11 декабря мужчине было предъявлено официальное обвинение, и суд направил его на психиатрическую экспертизу. За совершение подобного преступления в Сингапуре предусмотрено строгое наказание — вплоть до пяти лет тюрьмы, штрафа и телесных наказаний. Слушания по делу назначены на 23 декабря.

Ранее курьер службы доставки DoorDash в США была привлечена к суду за незаконную съемку в частном доме клиента. 23-летняя Ливи Роуз Хендерсон проникла в жилище и сняла на видео спящего мужчину, который не был одет. После этого она разместила запись в социальной сети TikTok, сопроводив ее ложными утверждениями о сексуальных домогательствах со стороны клиента.



