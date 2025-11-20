Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 12:15

Девушка-курьер пожаловалась на домогательства и пошла под суд

В США девушка-курьер сняла на видео мужчину без штанов и оказалась в суде

Курьер сервиса доставки DoorDash Курьер сервиса доставки DoorDash Фото: Richard B. Levine/IMAGO/Global Look Press
Курьер службы доставки DoorDash в США предстала перед судом за незаконную съемку клиента в частном доме, сообщает издание Complex. 23-летняя Ливи Роуз Хендерсон проникла в жилище и сняла на видео спящего без штанов мужчину, после чего разместила запись в TikTok с ложными обвинениями в сексуальных домогательствах.

Расследование установило, что представленная курьером версия событий не соответствовала действительности. Видеодомофон зафиксировал, что клиент не приглашал ее в дом и не собирался обнажаться. Суд предъявил Хендерсон обвинения по двум статьям: незаконное наблюдение и распространение материалов незаконного наблюдения.

Ранее в Индии 19-летняя туристка из Мумбаи столкнулась с сексуальными домогательствами на пляже в Гоа. Согласно имеющимся данным, несколько местных жителей начали приставать к одинокой девушке, делая в ее адрес непристойные высказывания.

Кроме того, Нагатинский суд принял решение об аресте известного композитора и органиста Алексея Шмитова по обвинению в домогательствах к несовершеннолетнему. Музыкант пробудет под стражей 13 суток в рамках дела о мелком хулиганстве.

