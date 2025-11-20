Девушка-курьер пожаловалась на домогательства и пошла под суд В США девушка-курьер сняла на видео мужчину без штанов и оказалась в суде

Курьер службы доставки DoorDash в США предстала перед судом за незаконную съемку клиента в частном доме, сообщает издание Complex. 23-летняя Ливи Роуз Хендерсон проникла в жилище и сняла на видео спящего без штанов мужчину, после чего разместила запись в TikTok с ложными обвинениями в сексуальных домогательствах.

Расследование установило, что представленная курьером версия событий не соответствовала действительности. Видеодомофон зафиксировал, что клиент не приглашал ее в дом и не собирался обнажаться. Суд предъявил Хендерсон обвинения по двум статьям: незаконное наблюдение и распространение материалов незаконного наблюдения.

