19 ноября 2025 в 13:00

Арестован известный композитор, трогавший гениталии ребенка

Композитор Шмитов получил 13 суток за приставания к ребенку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Нагатинский суд арестовал известного композитора и органиста Алексея Шмитова за домогательство к подростку, передает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Музыкант будет находиться под стражей 13 суток. Шмитова обвиняют в мелком хулиганстве.

Фигурант, находясь в общественном месте, пренебрегая общественными правилами поведения, тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего гражданина, — говорится в публикации.

Шмитов является членом Союза композиторов России и доцентом Московской государственной консерватории. Музыканту 68 лет.

Ранее в США завершилось разбирательство по делу 27-летнего учителя начальной школы из Южной Каролины Дилана Роберта Дьюкса. Педагог признался в длительном преследовании 11-летней ученицы. Суд назначил ему условный срок. В ходе расследования в его кабинете были обнаружены фотографии девочки. Мать школьницы заявила, что одержимый ребенком учитель даже начал посещать церковь, в которую ходила их семья. Осужденный написал школьнице порядка 60 любовных писем.

