12 декабря 2025 в 07:50

Пострадавшая от приставаний в метро блогерша получила штраф

Суд оштрафовал блогершу Карпову, которую пассажир метро схватил за ягодицы

Ксения Карпова Ксения Карпова Фото: Социальные сети
Блогершу Ксению Карпову, ставшую жертвой домогательств в московском метро, суд признал виновной в другом правонарушении — «загораживании прохода». Девушку оштрафовали на 25 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на одной из станций метрополитена, где Карпова снимала видео для соцсетей. К ней подошел неизвестный мужчина и схватил ее за ягодицы. После этого пострадавшая обратилась в полицию. Однако впоследствии сам этот мужчина подал встречное заявление, обвинив блогершу в том, что она «бегала по платформе, танцевала и загородила ему проход». Суд удовлетворил его требования.

Штраф в 25 тыс. рублей был выписан непосредственно Карповой, а ее подруге-свидетельнице назначили штраф в 20 тыс. Сама блогерша свою вину не признает, утверждая, что стояла на месте и пропускала людей.

На видео видно, что я стою на одном месте. А этот чувак выходит и целенаправленно выходит ко мне, и я отхожу, чтобы его пропустить, — рассказала она.

Отдельное дело о факте домогательств в отношении мужчины будет рассмотрено на следующей неделе. Сама Карпова до этого заявляла, что не собирается «портить жизнь» задержанному, а хочет добиться его извинений.

