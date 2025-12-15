Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро Ударившего блогера Карпову в метро мужчину признали виновным в хулиганстве

Басманный суд Москвы арестовал на 15 суток мужчину, который ударил блогера Ксению Карпову по ягодицам в метро, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Евгений Еремеев признан виновным в хулиганстве.

Постановлением суда Еремеев Евгений Эдуардович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.1 КоАП Российской Федерации («Хулиганство»), и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, — говорится в сообщении.

Карпова рассказала, что снимала в метро ролик с подругой, когда ее по ягодицам ударил прохожий. Девушка возмутилась, а агрессор предложил ей обратиться в полицию. Блогер добавила, что подал встречное заявление. В нем он утверждал, что блогер якобы бегала, танцевала и мешала проходу пассажиров. В результате Карпову оштрафовали за нарушение требований транспортной безопасности. Как следует из видеозаписи, опубликованной блогером в ее Telegram-канале, в момент инцидента она не танцует, а стоит на месте и смотрит в телефон.

Ранее сообщалось, что суд признал Карпову виновной в «загораживании прохода». Девушку оштрафовали на 25 тыс. рублей. Инцидент произошел на одной из станций метрополитена, где Карпова снимала видео для соцсетей.