07 января 2026 в 18:08

«Не имеет права»: в Минтрансе РФ высказались о задержании судна «Маринера»

Минтранс РФ: никто не имеет права применять силу против судов других государств

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Никакая страна не имеет права применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикциях других государств, заявили в пресс-службе Минтранса России. Так в ведомстве прокомментировали задержание США нефтяного танкера «Маринера».

В министерстве отметили, что 24 декабря 2025 года судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, выданное на основании российского законодательства и норм международного права. Однако 7 января на танкер высадились американские военно-морские силы, и связь с судном была утеряна.

В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств, — подчеркнули в Минтрансе.

Ранее европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) подтвердило, что в Атлантическом океане был задержан танкер «Маринера». Военное ведомство указало, что судно M/V Bella 1 было задержано за нарушение санкций на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того как его отследил береговой катер USCGC Munro.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Россия может применить оружие для защиты танкера от захвата со стороны США. По его словам, действия американской береговой охраны можно классифицировать как пиратские.

