Трамп уверен, что НАТО не напугает Россию и Китай в случае выхода США

Американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил уверенность, что НАТО не сможет запугать Россию и Китай, если в составе военного блока не будет Соединенных Штатов. Хозяин Белого дома также усомнился, что Альянс придет на помощь Вашингтону, если она по-настоящему потребуется.

Россия и Китай совсем не боятся НАТО без США, и я сомневаюсь, что Альянс придет на помощь Соединенным Штатам, если нам это по-настоящему потребуется, — убежден Трамп.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, США не вынашивают планы по вторжению в Гренландию. Дипломат заверил, что сценарий, подобный нападению на Венесуэлу, исключен.

Вместе с этим обозреватель издания Financial Times Кристофер Миллер узнал, что на переговорах в Париже достигнуты договоренности по мониторингу будущего перемирия на Украине. Американская сторона готова отслеживать соблюдение режима тишины, используя спутники, беспилотники и сенсоры.