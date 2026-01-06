Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 10:54

Раскрыта деталь о хирурге из московской клиники, где умерла блогер

У обвиняемой по делу о смерти блогера в Москве не было высшего образования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

У сотрудницы частной московской клиники, в которой после косметологических процедур скончалась пациентка, отсутствует высшее медицинское образование, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах столицы. Погибшей оказалась 38-летний блогер Юлия Бурцева.

У фигурантки нет высшего медицинского образования, — рассказал собеседник агентства.

По данным столичного главка СК РФ, 4 января в клинике в Токмаковом переулке у женщины резко ухудшилось состояние после ряда медицинских и косметологических процедур. Несмотря на госпитализацию, она скончалась. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru, что частная московская клиника Elmas может стать ответчиком из-за смерти блогера, которая скончалась после операции у внештатного сотрудника. Специалист подчеркнул, что наступление ответственности касается того, от чьего имени были предоставлены услуги. По его словам, договор аренды еще не отвечает на вопрос, кто реально оказывал услугу и кто ее организовал.

хирурги
Москва
смерти
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В страшном ДТП погибли двое взрослых россиян и маленький ребенок
Названы четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Мачадо назвала Трампа достойным премии мира за арест Мадуро
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 января: где сбои в России
Волчанск, Озерное, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 января
Из-за наводнения в Индонезии погибло не менее 14 человек
Стало известно, о чем Нетаньяху попросил Путина
В США раскрыли ответственных за атаки на Херсонщину и резиденцию Путина
Названо российское оружие, которое способно уничтожить военно-морскую базу
«Будет тебя не хватать»: под Архангельском разбилась 35-летняя блогерша
Пенсионерам в России сообщили приятную новость о работе
«Крикливый карлик»: Клишас оценил претензии Дании на Гренландию
Силовики сорвали эротическое новогоднее шоу в Москве
Девочка пришла к соседу зарядить телефон и ее изнасиловали
Домашний спортзал: требования к помещению, необходимый минимум инвентаря
Сын обезглавил мать, выбросил ее голову в поле и пошел гулять по деревне
Разгрузка на овощах: главные правила, о которых вы не знали
Худейте с комфортом: как полюбить разгрузочный день на гречке
В США предсказали смену глав в трех странах из-за Украины
Патриарх Кирилл рассказал, что стоит сделать неверующим в Рождество
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.