Раскрыта деталь о хирурге из московской клиники, где умерла блогер У обвиняемой по делу о смерти блогера в Москве не было высшего образования

У сотрудницы частной московской клиники, в которой после косметологических процедур скончалась пациентка, отсутствует высшее медицинское образование, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах столицы. Погибшей оказалась 38-летний блогер Юлия Бурцева.

У фигурантки нет высшего медицинского образования, — рассказал собеседник агентства.

По данным столичного главка СК РФ, 4 января в клинике в Токмаковом переулке у женщины резко ухудшилось состояние после ряда медицинских и косметологических процедур. Несмотря на госпитализацию, она скончалась. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru, что частная московская клиника Elmas может стать ответчиком из-за смерти блогера, которая скончалась после операции у внештатного сотрудника. Специалист подчеркнул, что наступление ответственности касается того, от чьего имени были предоставлены услуги. По его словам, договор аренды еще не отвечает на вопрос, кто реально оказывал услугу и кто ее организовал.