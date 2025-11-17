Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Молодая туристка подверглась домогательствам на популярном курорте Азии

TOI: 19-летняя туристка подверглась сексуальным домогательствам на пляже Гоа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Индии 19-летняя туристка из Мумбаи подверглась сексуальным домогательствам на пляже Гоа, сообщает индийское издание The Times of India. По его информации, девушка прогуливалась по берегу в одиночестве, когда к ней стали приставать несколько мужчин, отпуская в ее адрес «замечания сексуального характера».

Девушка прогуливалась в одиночестве по пляжу Бага вечером 24 октября, когда к ней подошли несколько мужчин и стали отпускать в ее адрес замечания сексуального характера, — говорится в материале.

После случившегося туристическая полиция Гоа начала расследование. В результате был установлен и задержан один из участников инцидента — 23-летний Атендра Сингх из Раджастхана. Представитель полиции Северного Гоа Рахул Гупта заявил, что ведомство не терпит подобных действий и реагирует на каждую жалобу. Согласно материалу, задержанный позволял себе неуместные высказывания об этнической принадлежности девушки и спрашивал о «цене за ночь».

Ранее в Лондоне полиция нашла и арестовала осужденного эфиопского мигранта-нелегала Хадуша Кебату, которого ошибочно выпустили из тюрьмы при подготовке к депортации. Месяц назад суд вынес ему приговор в виде одного года лишения свободы за домогательства к 14-летней девочке и женщине. О задержании преступника сообщило управление столичной полиции.

