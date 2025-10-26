Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 18:08

В Лондоне поймали выпущенного по ошибке мигранта-насильника

В Британии выпущенного по ошибке мигранта-педофила вернули обратно в тюрьму

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Лондоне полиция нашла и арестовала осужденного эфиопского мигранта-нелегала Хадуша Кебату, которого ошибочно выпустили из тюрьмы при подготовке к депортации. Месяц назад суд вынес ему приговор в виде одного года лишения свободы за домогательства к 14-летней девочке и женщине. О задержании преступника сообщила в соцсети Х управление столичной полиции.

Кебату был обнаружен сотрудниками полиции возле парка Финсбери около 8:30 утра (11:30 мск — NEWS.ru) благодаря информации, полученной от одного из жителей. Он будет возвращен под стражу, — отмечается в сообщении.

Инцидент с выпущенным по ошибке нелегалом нанес репутационный ущерб правительству премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он пообещал расследование обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции среагировали быстро и должным образом, чтобы вернуть его обратно в тюрьму. Мы распорядились провести расследование, чтобы установить, что пошло не так. Мы обязаны гарантировать, что это более не повторится, — написал политик в X.

Ранее мэра Лондона Садика Хана обвинили в сокрытии информацию о деятельности педофильских банд в британской столице. Скандальное расследование о нем выпустило издание о Express. По мнению журналистов, публичные заявления мэра противоречат данным о преступлениях против несовершеннолетних.

