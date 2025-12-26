Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 15:09

Два человека стали жертвами теракта в Израиле

Пенсионер и молодая девушка погибли при атаке палестинца на севере Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Два человека погибли при атаке палестинского террориста на севере Израиля, сообщила газета The Times of Israel. Нападавший был нейтрализован в населенном пункте Афула.

В результате возможного теракта на севере Израиля погибли два человека, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала палестинец наехал на 68-летнего пенсионера в Бейт-Шеане. Затем он смертельно ранил ножом 19-летнюю девушку в поселении Эйн-Харод. После этого из-за его действий пострадали еще несколько человек.

Ранее комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон заявил, что теракт в Сиднее, приведший к гибели 16 и ранению 40 человек, совершили отец с сыном. По его словам, 24-летний мужчина был серьезно ранен при задержании, а его 50-летний отец убит. Премьер-министр штата Крис Миннс отметил, что атака была направлена против еврейской общины города.

До этого в США задержали 25-летнего студента-иммигранта из Пакистана, подозреваемого в подготовке массового расстрела. У него изъяли значительный арсенал оружия и тетрадь с детальным планом нападения.

